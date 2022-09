Con ‘The Merge’, ethereum se acerca más a ser acción bursátil

La esperada fusión de ethereum se completó y los cambios en la plataforma son evidentes. Sin embargo, un escenario no previsto es que el activo digital podría estar bajo la mirada de las autoridades regulatorias. Al parecer, con este cambio, ethereum se parece más a una acción bursátil que a una criptomoneda.

Uno de los cambios más evidentes con The Merge es que la moneda pasó de usar un mecanismo de consenso PoW (Proof-of-Work) a uno PoS (Proof-of-Stake). Su principal beneficio es que se reduce en un 99,95 % el consumo de energía. Es decir que con The Merge, ethereum es una moneda digital más ecológica y pudo renacer como una nueva forma de intercambio de activos digitales.

Pero los ánimos parecen no estar del todo bien, en lugar de animar una revalorización de la criptomoneda ETH, está sucediendo lo contrario. De hecho, esta situación está afectando incluso a otros activos digitales como bitcóin. El presidente de la SEC (Comision de Bolsa y Valores de Estados Unidos), Gary Gensler, declaró que este cambio en ethereum puede desencadenar una vigilancia más cercana por parte de las entidades financieras de EE. UU. Esto quiere decir que ethereum se acerca más a ser un activo bursátil que una criptomoneda. Esto significa que los inversionistas de ETH puede hacer staking y luego recoger beneficios.

Para Gensler, “los inversores están anticipando beneficios basados en el esfuerzo de otro”. Lo que a su juicio permitiría a las SEC considerarla más como una acción de dividendos y rentabilidad y no como una criptomoneda tipo bitcóin. Esto plantea entonces el escenario para llegar a una regulación de las autoridades. Aunque estas declaraciones del presidente de la SEC no hacían referencia a ethereum directamente, sí provocó una reacción notable en la cotización del activo digital.

Esta moneda pasó de rozar los 1.750 dólares a bajar hasta los 1.300. Sin duda, Gary Gensler se refería a las monedas que se basan en el mecanismo de consenso PoS, pero bitcóin usa el mecanismo PoW. En teoría no debería verse afectada, pero aun así su cotización también está bajando. El bitcóin pasó de estar por encima de los 22.500 dólares a bajar de los 18.500. Como The Merge salió bien, ethereum espera que a futuro esto despierte mayor interés institucional, aunque por ahora el efecto no ha sido el esperado.