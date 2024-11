En abril la alcaldesa Claudia López pidió permiso al Ministerio de Transporte para autorizar en Bogotá, de manera transitoria y en vista de la emergencia, el uso de esquemas de movilidad compartida y transporte colaborativo. Debido al distanciamiento, TransMilenio solo puede transportar 600.000 pasajeros, de los más de 2 millones que normalmente mueve. Nadie espera que el 1,6 millones restante lo haga en patineta o bici, que son soluciones de micromovilidad. La ministra Ángela Orozco respondió que no. MinTransporte ha sido tradicionalmente conservador en su mirada acerca de los cambios regulatorios que el país necesita en esta materia.

Un proyecto de ley en manos del representante Mauricio Toro intenta crear ese marco normativo ya existente en otras latitudes, para que Colombia no satanice la economía colaborativa. Pero el proyecto no tuvo ni siquiera el primer debate y quedan 20 días para que expire el periodo de sesiones del Congreso. Por ser la segunda legislatura en la que este proyecto queda sin discusión, será archivado definitivamente. Colombia se mantendrá en el grupo de naciones que no han entendido nada. Al proyecto de ley solo lo salvaría un mensaje de urgencia del Gobierno, más sesiones extras. Ambas medidas parecen poco probables.

Poner en contacto directo a la oferta con la demanda, por medio de apps y sin intermediación de las empresas tradicionales, les ha parecido una idea ininteligible a congresistas, ministros y conductores de amarillos.

David Luna, exministro de TIC, lidera un nuevo e inédito gremio de empresas tecnológicas de economía colaborativa, denominado Alianza In. Allí están Rappi, Uber, Didi, Cabify, Beat, Mensajeros Urbanos, Domicilios.com, entre otras. Para la mayoría de la opinión pública, el concepto teórico de economía colaborativa es difícil de comprender. Poner en contacto directo a la oferta con la demanda, por medio de apps y sin intermediación de las empresas tradicionales, les ha parecido una idea ininteligible a congresistas, ministros y conductores de amarillos. No obstante, Luna cree que los colombianos lo entenderán por obligación cuando pase la actual crisis sanitaria. “Ante los cierres y recortes de empresas y miles de personas sin empleo, la economía colaborativa será una de las alternativas de la población para generarse ingresos”, dice.