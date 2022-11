¿Cuál es el lugar más adecuado para ubicar el modem de internet en casa?

Si en este momento se dirige al buscador de Twitter, la red social de las denuncias, y busca cualquier operador de telecomunicaciones se encontrará con un sin número de quejas por parte de los usuarios. Las denuncias que más se presentan están relacionadas con el servicio de internet, es decir, con la conexión en casa u oficinas.

No obstante, no podemos dejar toda la culpa a los operadores móviles, también debemos ser conscientes que una mala ubicación del modem en casa puede interferir con la señal WiFi. Es por eso que hoy queremos hacer una serie de recomendaciones de dónde debería o no poner el modem, también conocido como router, para tener una mejor cobertura dentro de su hogar.

Consejos para tener una mejor conexión WiFi

Lo primero que debe tener en cuenta es que el internet se transmite mediante ondas de radio, por lo que no debe cruzarse con otras ondas o se verá afectada la conexión. Entonces, el modem debe estar situado a 1 o 1,5 metros del suelo, puesto que no debe estar ni muy cerca del techo, ni muy cerca del piso. Puede ubicarlo sobre cualquier mueble, siempre y cuando no haya ningún objeto cercano que interfiera con las ondas emitidas por el modem.

Debe saber que los espejos y vidrios son objetos reflectores, por lo que las ondas podrían rebotar si el modem está cerca a uno de estos materiales. Algo similar sucede con los dispositivos electrónicos como los televisores, radios, incluso los hornos microondas. La diferencia en estos casos es que las ondas no rebotan, sino que chocan con las otras ondas emitidas por dichos dispositivos, haciendo que pierdan su rumbo.

Por otro lado, si vive en una casa de tres pisos y la conexión a internet funciona para todo el hogar, lo mejor es que ponga el router en el piso de la mitad (2do). Al estar en el medio, las ondas podrán fluir sin problema en “todas las direcciones”.

Uno de los peores lugares para ubicar el modem es la cocina, ya que hay varios electrodomésticos que pueden interferir con la red inalámbrica de WiFi. Esto se traduce en problemas de señal, de velocidad e incluso, cortes temporales de la red.

Por último, aunque no se ha podido confirmar, hay quienes aseguran que tener el modem de internet sobre un mueble de madera o cerca de él, puede ser perjudicial para la conexión. Esta teoría cobra un poco de sentido teniendo en cuenta que la madera es un material aislante.