Cuidado al pulsar ‘cancelar suscripción’: expertos revelan por qué hacerlo podría terminar en una estafa

Uno de los temas que más preocupa a los expertos en ciberseguridad es el riesgo de que las brechas de seguridad expongan los datos de millones de personas en todo el mundo.

Aunque los avances tecnológicos han facilitado numerosas actividades de la vida cotidiana y el trabajo, también han abierto nuevas oportunidades para que los delincuentes desarrollen estrategias con las que engañar a los usuarios y cometer fraudes.

Le vacían la cuenta bancaria en 15 segundos: la preocupante modalidad de estafa que ya está en varios países

Esta situación ha dado lugar a múltiples modalidades de estafa que circulan por internet y que, en muchos casos, pasan inadvertidas. Por esta razón, los especialistas insisten en la importancia de tener precaución al navegar desde celulares, computadores y otros dispositivos, especialmente antes de hacer clic en enlaces o botones de procedencia desconocida.

De acuerdo con medios españoles, uno de los métodos que ha encendido las alertas se basa en la manipulación de las emociones para conseguir que las víctimas actúen sin sospechar.

Esta práctica, conocida como ingeniería social, consiste en engañar a las personas mediante diferentes estrategias psicológicas para obtener información confidencial, como contraseñas y datos bancarios.

Dentro de estas tácticas, los enlaces se han convertido en una de las herramientas más utilizadas. Si bien permiten acceder a páginas web, consultar información, realizar compras y utilizar distintos servicios, también pueden ser aprovechados por los criminales para dirigir a los usuarios a sitios fraudulentos.

Imagen de referencia de personas haciendo clic en un enlace. Foto: Getty Images/iStockphoto

A esto se le conoce como phishing, donde delincuentes envían enlaces que imitan páginas de entidades bancarias, empresas de mensajería, plataformas de entretenimiento e incluso instituciones gubernamentales. La intención es generar confianza y conseguir que las víctimas ingresen sus datos personales o financieros creyendo que se encuentran en un sitio legítimo.

Sin embargo, las alertas también se han extendido a una opción que suele pasar desapercibida: los enlaces para cancelar suscripciones que aparecen en los correos electrónicos.

Según una investigación de DNSFilter, citada por El Economista, uno de cada 644 clics en direcciones URL que contienen la frase ‘cancelar suscripción’ conduce a páginas potencialmente maliciosas.

Los hackers aprovechan que esta opción suele aparecer al final de los mensajes publicitarios para introducir botones y enlaces falsos. En lugar de retirar al usuario de una lista de correos, estos pueden redirigirlo a páginas diseñadas para robar credenciales de acceso o instalar programas maliciosos.

Imagen de referencia de personas haciendo clic en un enlace. Foto: Getty Images

El riesgo no termina ahí. Un simple clic también puede servir para confirmar que una dirección de correo electrónico está activa y que su propietario interactúa con los mensajes recibidos. De esta manera, la cuenta puede convertirse en un objetivo para futuras campañas de fraude o intentos de suplantación.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan desconfiar de los enlaces cuya procedencia no esté clara y evitar pulsar botones de cancelación sin verificar previamente el remitente.