Dahmer es ahora una de las series más vistas en la historia de Netflix

Netflix tiene bastante que celebrar en el último mes del año. La plataforma de streaming no solo está satisfecha con el éxito de Merlina (que es ahora uno de sus shows con mejor semana de estreno), sino que además anunció que Dahmer – Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer se ha convertido en la tercera serie en alcanzar los mil millones de horas vista en sus primeros 60 días.

Las otras dos series que han conseguido superar este número en menos de seis meses son El Juego del Calamar y Stranger Things 4. De manera curiosa, ambas series también están (en este mismo orden) ubicadas dentro del top de estrenos de Netflix.

La plataforma de streaming también conocida por no siempre ser muy transparente con la información de audiencias. Es una sensación que crece cuando series como Dahmer alcanzan estos números de audiencia, pero al mismo tiempo estas series no parecen generar el mismo nivel de tráfico o las reseñas no corresponden a los productos exitosos que parecen ser. En el caso antes mencionado de Merlina, por ejemplo, la mayoría de las reseñas han destacado que se trata de una producción interesante, pero lejos de tener el mismo nivel que El Juego del Calamar o Stranger Things.

Dicho esto, Netflix parece estar comprometido con el éxito (aparente) de Dahmer. La plataforma anunció que la serie continuará como una antología dedicada a explorar la vida de algunos de los asesinos seriales más terribles y famosos de la historia. ‘Monster’, título bajo el cual se enmarca esta antología, ha sido renovado por al menos otras dos temporadas. Por ahora no se ha revelado información sobre quién será el protagonista. El anuncio de la nueva temporada se realizó en noviembre de este año, así que es muy poco probable que Netflix entregue detalles sobre la nueva temporada pronto.

Podemos hacer ciertas suposiciones. Cuando se anunció la continuación del show sus creadores, Ryan Murphy y Ian Brennan, aseguraron que querían que las futuras temporadas de Monster se centrarán en “figuras monstruosas que han impactado a la sociedad’. Algunos fans han apostado porque se trata de John Wayne Gacy, que hizo su aparición en Dahmer e impactó a la mayoría con su apariencia.