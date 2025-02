Descubre funciones ocultas y 5 trucos útiles del puerto USB en el televisor

El puerto USB que tiene un televisor tiene varias funciones, sin embargo, son muchas las personas que no las utilizan y consideran este puerto como un adorno, pero saber usarlo puede ser de mucha utilidad, ya que facilita varias tareas.

Uno de esos trucos es el instalar aplicaciones a través del puerto USB, si hay una aplicación que no esté disponible en la tienda oficial del TV, se puede descargar el archivo SPK en un ordenador y luego pasarlo a la USB. Una vez realizado ese paso, se puede usar en el televisor. Este truco resulta fundamental para esas personas que necesitan apps que están fuera del catálogo oficial.

Otro de los trucos es utilizar el puerto USB del televisor para cargar un dispositivo, esto es ideal en esas ocasiones en las que no hay un enchufe disponible. Si bien los puertos de los TV no son muy famosos por su alta velocidad, si pueden servir para un caso de emergencia para cargar un celular. Este truco es muy práctico en lugares donde no hay enchufes disponibles.