Donald Trump anuncia ambicioso proyecto espacial en Estados Unidos y promete nuevo hito antes de terminar su mandato

La exploración espacial y el regreso de los estadounidenses a la Luna volvieron a ocupar un lugar central en los anuncios del presidente Donald Trump.

Durante un encuentro realizado en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, el mandatario expuso nuevos planes para ampliar la infraestructura aeroespacial del país y adelantó algunos de los proyectos que espera concretar antes de terminar su periodo en la Casa Blanca.

La NASA presentó un avión de tecnología avanzada capaz de volar a más de 13.000 metros y recorrer largas distancias

Uno de los anuncios estuvo relacionado con la reconversión de una antigua pista de aterrizaje de los transbordadores espaciales. El espacio será intervenido para dar paso a un complejo destinado a exhibiciones y demostraciones de aeronaves y tecnología espacial. Trump calcula que la transformación estará lista en dos años y permitirá recibir a cientos de miles de personas anualmente.

La apuesta también tiene un componente económico. El presidente espera que el nuevo recinto impulse la actividad comercial y turística, con ingresos de “millones de dólares”, además de abrir oportunidades de negocio con compañías de aviación y fabricantes internacionales. Entre las empresas mencionadas durante su intervención estuvo Boeing.

Presidente Trump con la tripulación de Artemis. Foto: Getty Images

Más allá de la renovación de las instalaciones, el mandatario aprovechó el escenario para defender la necesidad de que Estados Unidos conserve su protagonismo en la industria espacial. Su argumento es que los avances en este campo no solo representan un desafío científico, sino también una oportunidad estratégica frente a otras naciones.

“Si una nación quiere dominar el futuro, entonces debe construir el futuro”, manifestó Trump, quien insistió en que su país no puede perder terreno en una actividad que considera determinante para las próximas décadas.

La Luna y Marte también hicieron parte de los anuncios. El presidente se refirió al programa Artemis III, cuya misión contempla llevar astronautas a la órbita lunar para poner a prueba los sistemas de aterrizaje que se utilizarán en futuras operaciones. A partir de estos avances, aseguró que su Administración buscará que Estados Unidos consiga una “presencia permanente en el suelo lunar” antes de que finalice su mandato.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

A esto se suma un proyecto de mayor alcance: el envío de una nave espacial con propulsión nuclear hacia Marte. Según el presidente, la NASA tiene previsto realizar el lanzamiento en los próximos dos años, lo que representaría un nuevo paso en los planes de exploración del planeta rojo.

Al cerrar su intervención, el mandatario defendió la ambición de estos proyectos y aseguró que Estados Unidos está preparado para asumir nuevos desafíos fuera de la Tierra. “Nuestro propósito es construir y nuestro objetivo es siempre ganar”, señaló.