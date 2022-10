EA le dice adiós a Origin y anuncia el reemplazo de la aplicación

Desde hace al menos 10 años, EA (Electronics Arts), implementó ‘Origin’, una página web para los usuarios de videojuegos. En ella, los jugadores pueden comprar y disfrutar de los juegos distribuidos por la compañía, pero eso está cambiando. EA anunció que Origin desaparecerá.

Pero no se preocupe, no es que ya no pueda volver a usar los juegos de EA en su computador. La compañía anunció que está desarrollando una nueva plataforma que ofrecerá “una experiencia de juego más rápida, fiable y optimizada”. “Nos propusimos crear una plataforma de juegos de EA de nueva generación para PC (con una experiencia de juego más rápida, fiable y optimizada), que se convirtiera en el mejor lugar posible para disfrutar de los increíbles juegos, servicios y contenidos de EA”, se lee en la publicación de la compañía.

Aunque la ‘EA app’, nombre con el que bautizó a la nueva aplicación la compañía, aún no es funcional al 100%, EA sostiene que ésta ya pasó la fase Beta abierta y que, dentro de muy poco tiempo, empezará a sustituir a Origin. Lo cierto es que la compañía argumenta que la nueva aplicación será mucho más sencilla de usar. Los usuarios podrán encontrar con mayor facilidad los juegos y contenidos de interés.

Así mismo, explicaron que los juegos podrán seguirse descargando con normalidad: “Con las descargas automáticas de juegos y las actualizaciones en segundo plano, podrás asegurarte de que tus juegos estarán listos para jugarlos cuando quieras”. Por otro lado, la vinculación con otros servicios será más amplia, puesto que ahora se podrán vincular las cuentas de Steam, Xbox y PlayStation. De esta manera, podrá crear listas de amigos para jugar con ellos en cualquier momento.

Por el momento, se desconoce la fecha de lanzamiento de la plataforma, pero podríamos esperarla antes de que finalice el año 2022. Sin embargo, EA sostiene que se enviarán invitaciones a los jugadores para que trasladen sus juegos y contenidos, incluidos los que ya tienen instalados.