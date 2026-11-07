El buque de guerra que se prepara para las amenazas del futuro: tiene armas láser, IA y más de 100 lanzadores de misiles

Aunque los buques de guerra suelen asociarse con enfrentamientos armados, sus funciones van mucho más allá del combate. Estas embarcaciones también cumplen tareas de vigilancia y protección de las fronteras marítimas, custodian zonas estratégicas, transportan tropas, participan en operaciones de rescate y contribuyen a mantener la seguridad de las rutas comerciales.

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Como parte de las fuerzas navales de un país, están equipadas con radares, sensores, sistemas de comunicación y armamento especializado que les permiten responder ante diferentes amenazas. Sus dimensiones, capacidades y características tecnológicas varían según las misiones que deban cumplir.

Un ejemplo de cómo evolucionan este tipo de embarcaciones es el SCX 26, un concepto de buque de guerra presentado recientemente por la compañía francesa Naval Group. Con 170 metros de longitud, este prototipo busca mostrar cómo podrían ser los futuros barcos militares frente a desafíos como los drones, los misiles, los ciberataques y la guerra electrónica.

El SCX 26 es un proyecto francés presentado como una propuesta para el desarrollo de buques de combate. Foto: Vincent Lamigeon

Presentado durante Euronaval 2026, el proyecto contempla una embarcación con un desplazamiento de 8.000 toneladas, una velocidad máxima de 30 nudos y una autonomía superior a las 8.000 millas náuticas.

Su estructura modular está pensada para facilitar la incorporación de nuevos equipos y tecnologías, de manera que el buque pueda actualizar sus capacidades con el paso de los años.

Una de sus características principales es el espacio habilitado en la parte trasera, desde donde se podrán desplegar, recuperar y mantener drones y otras plataformas no tripuladas. También contará con equipos de elevación para facilitar el traslado de estos dispositivos y de helicópteros.

Estos sistemas podrán utilizarse en diferentes operaciones, entre ellas labores de vigilancia, recopilación de información, guerra electrónica y detección de amenazas bajo el agua. Además, el diseño contempla que el SCX 26 pueda trabajar de manera coordinada con otros buques, aeronaves y vehículos autónomos.

En cuanto a su capacidad, el prototipo tendría espacio para 150 marineros y otras 100 personas adicionales. Aunque incorporaría inteligencia artificial, automatización y sistemas autónomos para mejorar su funcionamiento, Naval Group plantea que estas herramientas actuarán como apoyo, mientras que las decisiones y responsabilidades permanecerán en manos de los operadores humanos.

Propuesta de SCX 26, proyecto de origen francés presentado por Naval Group. Foto: Vincent Lamigeon

El apartado de defensa también contempla una amplia variedad de recursos. Entre ellos figuran sensores para detectar misiles y submarinos, sistemas de guerra electrónica, más de 100 celdas de lanzamiento vertical para misiles, un cañón electromagnético y dos sistemas de defensa de corto alcance Rampart. A esto se sumaría un arma láser de 100 kilovatios, diseñada para interceptar amenazas cercanas.

Por último, la distribución de los sensores y las armas en diferentes puntos de la embarcación busca evitar que un ataque concentrado en una sola zona comprometa todos sus sistemas. Con esta configuración, el proyecto pretende mejorar la resistencia del buque y mantener sus capacidades operativas incluso ante daños o ataques.