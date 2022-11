El Ejército de Colombia y el Invima fueron hackeados por el grupo Guacamayas

Desde el pasado 3 de octubre, las Fuerzas Militares de Colombia están alerta sobre la información sensible de la entidad que se pueda filtrar. El sistema del comando central de las Fuerzas Militares fue hackeado y, desde entonces, la entidad se encuentra realizando el diagnóstico de la información robada y los daños que esto podría ocasionar.

Lo primero que se pudo determinar es que el ataque cibernético viene de un grupo de piratas informáticos denominado Guacamayas. Por otro lado, el grupo de delincuentes cibernéticos no solo tomó a las Fuerzas Militares colombianas como su blanco de robo. El hackeo también se presentó en el sistema militar de México, Chile, El Salvador y Perú.

Por el momento, no se ha podido determinar la cantidad exacta de información robada por Guacamayas a la milicia colombiana; por supuesto, el tipo de información que pudieron extraer es también un misterio. Pero, aunque no se puede tener una cifra exacta de los datos robados, se ha podido determinar que los piratas informáticos tuvieron acceso a información bastante sensible. Por ejemplo, se encuentran en peligro datos importantes de operaciones, estrategias y resultados militares.

Ahora, el mayor temor es que si se filtran las enormes bases de datos o cualquier información de este tipo, supondría un riesgo para la seguridad nacional. Por otro lado, las Fuerzas Militares no fueron las únicas que sufrieron el hackeo en el país. La página dell Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) también fue víctima de los ciberdelincuentes. De hecho, han pasado al menos dos meses desde que la página web de la entidad se vio afectada y aún no han podido restablecer su funcionamiento por completo.

Por el momento, dentro de los países afectados por el hackeo de Guacamayas, Colombia es uno de los que “mejor le ha ido”. El 19 de septiembre, fecha en la que en Chile se celebran “las glorias del ejército”, el grupo de delincuentes cibernéticos filtró al menos 400.000 correos electrónicos de miembros del Estado Mayor de Conjunto. Algo similar sucedió con México y Perú. En ese momento, Guacamayas amenazó con filtrar documentos del Ejército colombiano en los próximos días, aunque hasta el momento esto parece no haber ocurrido.

En Blu Radio entrevistaron recientemente a Fabio Assolini, director del Equipo de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina. Esta agencia se especializa en los ciberataques y explica que tan solo en los ocho primeros meses de este año se presentaron 144 ataque de malware por minuto.

Por último, Hiram Camarillo, CEO de la empresa Seekcurity, argumentó que la inseguridad informática era conocida en México desde hace tiempo, sin embargo, no se hizo mucho al respecto. “Guacamayas detectó que otra persona o grupo ya había tenido acceso a los correos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) antes que ellos”. Camarillo agrega que estos y los demás hackeos solo requirieron un nivel de experticia intermedio, “no un conocimiento al nivel de la Nasa”. Entonces, ¿realmente son seguras las páginas web y sistemas de las entidades públicas y organismos colombianos?