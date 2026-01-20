Tecnología

El hackeo más simple, pero mortal, que ciberdelincuentes pueden ejecutar usando los electrodomésticos de su casa

A pesar de que la tecnología se ha integrado de manera progresiva en la vida cotidiana, también ha dado lugar a nuevas formas de ciberdelincuencia que afectan de manera significativa.

Valentina Castañeda Sierra

20 de enero de 2026, 3:28 p. m.
A pesar de sus beneficios, el avance tecnológico también ha facilitado nuevas formas de ciberdelincuencia. Foto: Getty Images

El mundo vive una era digital en la que casi todo depende de la tecnología, incluso las tareas más sencillas. Con el paso del tiempo, esta herramienta ha ganado protagonismo y se ha integrado de forma progresiva en la vida cotidiana de los usuarios, hasta el punto de que muchas de sus actividades diarias dependen de ella: desde el trabajo y el estudio hasta los trámites más personales.

Aunque para nadie es un secreto que la tecnología ha impulsado grandes avances, lo cierto es que también se ha convertido en una aliada de la ciberdelincuencia. En la mayoría de los casos, estos delitos se cometen bajo el anonimato, sin que las víctimas logren percatarse de la trampa en la que están cayendo. Por ello, hoy en día prácticamente cualquier dispositivo puede ser utilizado para cometer fraudes.

Recientemente, Computer Hoy, portal especializado en tecnología, advirtió que uno de los puntos más vulnerables son los electrodomésticos, especialmente aquellos considerados inteligentes y que dependen de una conexión a internet para funcionar correctamente.

Una vez dentro de la red, es posible espiar el tráfico de datos y robar información personal y financiera. Foto: NurPhoto via Getty Images

Los ciberdelincuentes aprovechan que muchos usuarios no cambian las contraseñas ni actualizan sus dispositivos inteligentes del hogar. Al vulnerar uno de estos aparatos, pueden acceder a la red doméstica, espiar el tráfico de datos y poner en riesgo cuentas como Gmail o Google, las cuales almacenan información sensible y están vinculadas a métodos de pago.

La amenaza invisible: así es como extensiones maliciosas infectan miles de navegadores para robar información personal

Ante un problema que podría seguir creciendo con el tiempo, los expertos reiteran una recomendación clave, aunque no es nueva y muchos suelen olvidar: cambiar con frecuencia la contraseña de la red wifi, especialmente cuando esta viene configurada por defecto o no se ha actualizado en un largo periodo.

La clave está en utilizar contraseñas largas y robustas, que incluyan caracteres especiales, combinaciones de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, con el fin de dificultar el acceso de los delincuentes.

Además, se recomienda usar estándares de seguridad como WPA2 o WPA3, en lugar del obsoleto WEP, y activar un firewall para bloquear accesos remotos no autorizados.

Muchos usuarios no cambian las contraseñas predeterminadas ni actualizan el software de sus dispositivos inteligentes. Foto: Getty Images

Un hackeo simple y mortal para la información personal

La fuente citada señala que un estudio de CDMON alerta que los ciberataques a electrodomésticos y dispositivos inteligentes se triplicaron en 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un promedio de 29 ataques diarios en todo el mundo.

Los expertos advierten que ningún aparato conectado a wifi está completamente a salvo: desde bombillas y termostatos hasta aspiradoras, lavadoras, neveras, Smart TV y altavoces inteligentes. Las principales causas de esta vulnerabilidad son el uso de contraseñas débiles o compartidas y las deficiencias en la seguridad de los routers domésticos.

