El modo incógnito de Google no sería tan seguro ni tan privado

Cuando hablamos del ‘modo incógnito’ de Google, tenemos la sensación de que el navegador mantiene segura nuestra información. Algunos usuarios se preguntan ¿cómo funciona realmente el Modo incógnito de Google? y ¿es realmente segura la navegación en este modo? Estas preguntas están empezando a hacer algo de ruido en la compañía, puesto que también los empleados están pidiendo un poco más de transparencia al respecto.

Hace unos días, Lorraine Twohill, directora de marketing de Google, redactó un correo a Sundar Pichai, CEO de la compañía, para pedirle que hiciera “el modo incógnito realmente privado”. El mensaje fue revelado luego de ser incluido como parte de una demanda registrada contra Google, precisamente por su modo incógnito.

Twohill le decía a su jefe en la carta: “Estamos limitados en cuanto a la fuerza con la que podemos comercializar (el Modo) Incógnito porque no es verdaderamente privado, lo que requiere un lenguaje realmente difuso y de cobertura que es casi más perjudicial”. Pero esta no es la primera conversación revelada entre empleados sobre el modo incógnito.

En el 2018 se develó el chat de un empleado que compartió un informe con otros trabajadores donde argumentaba que los usuarios realmente no entienden cómo funciona este modo. Así mismo, sostuvo que los consumidores piensan que el ‘modo incógnito’ protege su privacidad cuando la realidad es otra. Por último, el empleado de Google dice que el llamarlo incógnito y ponerle el ícono de un espía puede despistar a los usuarios.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Google ha intentado mantener la transparencia; en la pestaña “Más información” establecen que este modo sigue recolectando información de forma idéntica al modo normal del navegador. Esto se muestra en el apartado “Qué no hace el modo de incógnito”:

“Evitar que los sitios web que visitas publiquen anuncios basados en tu actividad durante una sesión de incógnito. Una vez que cierres todas las ventanas de incógnito, los sitios web no podrán mostrarte anuncios basados en la actividad que has realizado durante la sesión que has cerrado”.