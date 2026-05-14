El símbolo de la energía solar que asombró al planeta enfrenta ahora su capítulo más impactante

El avión que alguna vez fue considerado una de las mayores proezas tecnológicas de la aviación moderna terminó protagonizando un inesperado accidente en el golfo de México. El histórico Solar Impulse 2, recordado por haber dado la vuelta al mundo utilizando únicamente energía solar, se estrelló años después de haber sido convertido en un dron para operaciones militares y de vigilancia.

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La noticia fue confirmada por la empresa Skydweller Aero, actual propietaria de la aeronave, que informó sobre el incidente ocurrido tras varios días de vuelo en el sur de Estados Unidos.

El avión que cambió la historia de la aviación solar

En 2016, el Solar Impulse 2 logró captar la atención mundial al completar una vuelta al mundo sin utilizar combustible convencional. La travesía comenzó y terminó en Abu Dabi, consolidándose como una demostración histórica del potencial de las energías renovables en la aviación.

Durante la misión, la aeronave recorrió más de 43.000 kilómetros en 23 días efectivos de vuelo, operando tanto de día como de noche gracias a la energía almacenada en sus baterías solares.

La histórica misión del Solar Impulse 2 demostró que la aviación solar sí era posible. Foto: AFP

Los pilotos suizos Bertrand Piccard y André Borschberg se turnaron en el mando del aparato durante el recorrido, que fue visto como un símbolo del avance tecnológico y de las posibilidades de una aviación más sostenible.

El avión, pese a pesar apenas una tonelada y media, tenía una envergadura comparable a la de un Boeing 747. Su funcionamiento dependía de unas 17.000 células fotovoltaicas instaladas en las alas, capaces de captar energía solar para alimentar sus sistemas eléctricos.

De una hazaña científica a un dron militar

Tres años después de aquella histórica misión, el aparato fue adquirido por la empresa hispano-estadounidense Skydweller Aero, que transformó la aeronave en un dron de larga duración orientado a operaciones estratégicas y ejercicios militares.

Según explicó la compañía, el avión partió el 26 de abril en una operación vinculada con ejercicios de la Marina estadounidense. Sin embargo, las condiciones meteorológicas adversas impidieron que regresara a su punto de partida en Stennis, Misisipi.

Años después de su histórica misión, el Solar Impulse 2 pasó a formar parte de proyectos militares. Foto: AFP

La empresa indicó que se realizó un “abandono controlado” del aparato al sur de Florida, luego de que el sistema no pudiera completar el retorno previsto.

A pesar del accidente, Skydweller Aero destacó que la misión permitió alcanzar “un récord de ocho días y 14 minutos que confirma la viabilidad de un vuelo perpetuo impulsado por energía solar en un entorno relevante para misiones militares”.

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La reacción tras la pérdida del Solar Impulse 2

Tras conocerse el accidente, el equipo original del Solar Impulse lamentó lo ocurrido. Consultados por la agencia suiza ATS-Keystone, sus integrantes afirmaron sentirse “entristecidos por la pérdida de un referente tecnológico”.

No obstante, también aclararon que la aeronave accidentada ya no correspondía al modelo original desarrollado para la histórica vuelta al mundo, señalando que se trataba de un aparato que había sido “readquirido y profundamente modificado”.

Por ahora, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) confirmó la apertura de una investigación oficial para determinar las causas exactas del incidente ocurrido en el golfo de México.

El accidente marca un giro inesperado en la historia de una aeronave que alguna vez simbolizó el futuro de la aviación limpia y que hoy vuelve a ser noticia en medio de cuestionamientos y análisis sobre el uso de esta tecnología en operaciones de carácter militar.

*Con información de AFP.