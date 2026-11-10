El truco para secar la ropa más rápido con el aire acondicionado: solo debe activar este botón

Entre las tareas domésticas que más tiempo pueden demandar se encuentra el cuidado de la ropa. Aunque las lavadoras actuales facilitan buena parte del proceso de limpieza, el secado sigue siendo un paso que puede tomar varias horas, especialmente cuando no se cuenta con las condiciones adecuadas.

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Una de las alternativas más habituales consiste en extender las prendas en un lugar con buena circulación de aire y esperar a que pierdan la humedad. También está la opción de utilizar una secadora, un electrodoméstico que agiliza esta tarea, pero que no está presente en todos los hogares.

Sin embargo, existen otros métodos que pueden ayudar a reducir el tiempo de secado sin necesidad de comprar aparatos adicionales. Uno de ellos consiste en aprovechar una función del aire acondicionado que, aunque suele utilizarse para regular la temperatura de los espacios, también permite disminuir la humedad del ambiente.

Se trata del modo ‘Dry’ o deshumidificación, una característica que algunas personas aprovechan para acelerar el secado de las prendas. Su funcionamiento consiste en extraer parte del vapor de agua presente en el aire, lo que evita que la humedad liberada por la ropa se acumule en la habitación y dificulte el proceso.

Imagen de referencia de pareja extendiendo la ropa. Foto: Getty Images

Esto es importante porque el secado no depende únicamente de la temperatura. También influyen la circulación del aire y la cantidad de humedad que hay en el entorno. Cuando las prendas permanecen en una habitación cerrada, el vapor que liberan puede aumentar la humedad y hacer que tarden más en secarse.

En ese escenario, el aire acondicionado ayuda a retirar parte de ese exceso de humedad. El equipo condensa el vapor de agua y lo expulsa a través de su sistema de drenaje, lo que favorece que el ambiente se mantenga menos húmedo.

El modo que se debe utilizar depende de las condiciones de la habitación. Cuando hay mucha humedad, la función suele ser la más conveniente. Si, además, hace calor, también puede recurrirse al modo frío. En cambio, durante los días fríos, cuando la temperatura de la habitación es baja, es preferible utilizar la calefacción y procurar ventilar el espacio después.

Imagen de referencia de persona encendiendo el aire acondicionado. Foto: Getty Images

Para conseguir mejores resultados, se recomienda centrifugar bien las prendas antes de tenderlas, dejar suficiente separación entre ellas y ubicarlas en una habitación con las puertas y ventanas cerradas mientras funciona el aire acondicionado. También se puede colocar un ventilador frente a la ropa para favorecer la circulación del aire y acelerar la evaporación.

Por último, es importante mantener limpios los filtros del equipo y evitar obstruir sus salidas de aire.