El viaje inicia con el nuevo tráiler de ‘Spider-Man: Across the Spider-verse’

¡Atención que las puertas del multiverso se han abierto! Por ahora no sabemos cuándo veremos de regreso al Peter Parker del MCU. Para aquellos que necesitan una visita anual del trepamuros más famoso de Marvel tenemos buenas noticias: Sony acaba de presentar un nuevo adelanto de Spider-Man: Across the Spider-verse, la secuela de su aclamada película animada centrada en las diferentes versiones de Spider-Man.

El nuevo adelanto, por desgracia, no entrega muchos detalles sobre la trama del próximo filme. El nuevo adelanto inicia con un corto monólogo de la madre de Miles al tiempo que se resumen algunos de los eventos del primer filme. Luego de esto vemos a Miles ejercer su trabajo como un Spider-Man adulto, así como una versión distanciada de sus padres. Luego nos encontramos con una escena que ya habíamos visto: Spider-Gwen apareciendo y llevando a Miles a lo que parecía ser un portal por el multiverso.

La siguiente escena nos presenta un poco más de detalles de su destino: una ciudadela en la que parecen convivir y encontrarse diferentes versiones de Spider-Man. Vemos, por ejemplo, a los Spider-Man del juego de la PS5, Spider-Punk, Amazing Spider-Monkey, Iron Spider-Man, Cyberpunk Spider-Man e incluso un Spider-Man policía de tránsito. También vemos el regreso de Spider-Man de la tierra 616 (interpretado por Jake Johnson).

Por desgracia, las cosas no parecen ir muy bien pues en algún momento parece que todos los Spider-Man de esta dimensión perseguirán a Miles. El villano principal del filme parece ser Miguel O’Hara o Spider-Man 2099 a quien vemos liderar el grupo de héroes y retar a Gwen cuando ella le recuerda que se supone que “son los tipos buenos”. O’Hara ya había sido anticipado con la escena post créditos del filme como el primer trepamuros en tener conciencia del multiverso y, más importante, desplazarse a través de él.

Otro personaje que vemos es a una de las Spider-Woman de este multiverso, Jessica Drew (que aparece muy poco en este primer adelanto). Con algo de suerte, conforme nos adelantamos al estreno del show podemos conocer más detalles de su historia.

También sabemos que Spider-Man: Across the Spider-verse servirá como una primera parte de la aventura de Miles Morales. En este sentido, una de las cosas que deberíamos esperar de la película es que no resuelva el conflicto principal, sino que solo deje parte de los misterios resueltos. Por ejemplo, una teoría muy popular es que Spider-Man 2099 solo está tomando esta actitud para proteger a sus pares de otros peligros del multiverso, siendo el más obvio la aparición de Kraven el cazador (que suena como el antagonista más obvio para esta historia).

Spider-Man: Across the Spider-verse se estrenará solo en teatros en junio de 2023.