Elon Musk: ¿qué le paso a su internet satelital?

El propio servicio de Starlink RV, ubicado en los Países Bajos, estuvo fuera de línea por alrededor de 30 minutos. Al parecer, la interrupción comenzó sobre las 3:00 de la madrugada ET (hora este), así lo dieron a conocer algunos reportes a esta hora en las redes sociales Twitter y Reddit.

En las redes sociales, los usuarios de países como EE. UU., Nueva Zelanda, México, el Reino Unido, entre otros, dijeron que no contaban con el servicio sin saber las razones. Aunque la conexión se restableció alrededor de las 7:00 de la mañana ET, muchos usuarios reportaron que el rendimiento no era el mismo.

Las velocidades que aparecieron al regresar el servicio fueron de 200 Mbps/30 Mbps a 32 Mbps/17 Mbps (subida/bajada) en el momento en que se obtuvo el reporte. Hasta esta hora, ni Starlink ni Elon Musk se han pronunciado respecto a esta falla en su servicio de Internet satelital.

Desde hace algunas semanas, la empresa redujo en un 50% los precios de su servicio en algunos países en vista de las nuevas condiciones del mercado local. Además, la semana pasada, Elon Musk firmó un acuerdo con T-Mobile para llevar conectividad con internet satelital a todos los rincones del mundo, incluyendo los llamados puntos muertos.

Recientemente, esta empresa de Internet satelital obtuvo el permiso del Gobierno colombiano para comenzar a operar en nuestro país. Con esta nueva empresa se espera que la conectividad llegue a los rincones más inaccesibles de Colombia, donde no llega la fibra por las condiciones de difícil acceso. Starlink podrá ofrecer el servicio tanto como operador o prestarlo a los demás operadores que ya están en el país.

De hecho, la llegada de Starlink se espera que mejore la calidad de la conexión en el país, lo que permitirá enfocar los esfuerzos en la futura conectividad con red 5G en todo el territorio nacional. La misión de la empresa de Elon Musk es hacer llegar el Internet a todo el mundo, inclusive en zonas rurales. Para ello, tiene más de 12.000 satélites en órbita que proveen el servicio. Se estima que las velocidades estarán para Colombia entre los 50 Mbps y los 150 Mbps con una latencia que estará entre los 20 y los 40 milisegundos.