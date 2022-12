Epic Games ahora contará con cuentas infantiles para juegos como Fortnite

Los padres hoy no ven los videojuegos como una amenaza para sus hijos. Sin embargo, esto no significa que solo puedan dejar el control en sus manos. Los peligros de estos títulos no caben en el mito de que ‘los hace más violentos’, sino en la realidad de que muchas personas utilizan las funciones de voz para arruinar su experiencia.

Epic Games anunció que ahora cuenta con un modo de cuentas infantiles para los juegos en línea con modo multijugador. Con el nombre de Cabined Accounts, que añaden ciertas restricciones a las cuentas que solo pueden ser removidas por los guardianes. Originalmente este tipo de controles parentales sólo serán añadidos a Fortnite, Rocket League y Fall Guys, con la intención de llevarlas a más juegos a futuro.

¿Qué funciones incluye Cabined Accounts?

Cualquier persona que cree una cuenta y se identifique como alguien menor de 13 años, o de la edad que el país considera como el límite de un menor de edad, no podrán acceder al chat de voz y de texto. Tampoco podrán realizar compras con dinero (todavía podrán usar créditos). No podrán tampoco descargar juegos que estén disponibles en la tienda de Epic, pero que no sean del desarrollador. Otras restricciones que los padres pueden activar es el solicitar una clave para poder agregar amigos (esto aplica para poder enviar solicitudes o para poder aceptar otras). Los padres también podrán obtener un informe de cuántas horas están jugando sus hijos cada semana, así como un informe particular de tiempo jugado en Fortnite.

¿Cómo puedes activar los controles parentales en Epic?

Administrar el control parental de Epic requiere que establezcas un PIN de seis dígitos. Esto se puede hacer a través del portal de cuenta de Epic o en el menú de control parental de Fortnite. A continuación el paso a paso.

Abre el iniciador de Epic Games o el sitio web de la Epic Games Store (se abre en una ventana nueva). Inicia sesión. Debajo de tu nombre de cuenta, selecciona CUENTA. Selecciona CONTROL PARENTAL desde el menú izquierdo. Configura tu PIN de control parental de seis dígitos. Este PIN será necesario para cambiar los ajustes de control parental en el futuro, así que asegúrate de usar un PIN distinto a los que sueles usar y que te sea fácil de recordar. ¡Todo listo! Ahora podrás elegir tus preferencias de control parental.

También puedes configurar los controles parentales exclusivamente en Fortnite de la siguiente manera: