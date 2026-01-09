“Es una guerra política contra Elon Musk”: EE. UU. confirmó fuertes sanciones que tendrá Reino Unido ante el posible bloqueo de X

La tensión política entre Washington y Londres escaló luego de que sectores del Congreso estadounidense reaccionaran con dureza ante la posibilidad de que el Reino Unido limite o bloquee el acceso a la red social X, de Elon Musk.

El debate se abrió tras la polémica generada por Grok, el sistema de inteligencia artificial de la plataforma, y ahora amenaza con trasladarse al terreno diplomático y comercial.

Desde el gobierno británico, las autoridades tecnológicas han dejado claro que cualquier decisión se basará en el cumplimiento de las normas de seguridad digital, sin embargo, en Estados Unidos la discusión tomó otro rumbo, con advertencias directas sobre posibles represalias si se concreta una prohibición.

El rol del regulador británico y la polémica por Grok

La secretaria de Tecnología del Reino Unido, Liz Kendall, afirmó que respaldaría a Ofcom si el organismo decide restringir el acceso a X por incumplimientos legales vinculados a la protección de los usuarios.

El regulador analiza con carácter urgente el funcionamiento de Grok, luego de que se denunciara que el sistema generaba imágenes sexualizadas sin consentimiento, incluyendo casos que involucrarían a menores.

Ofcom explicó que ya inició contactos directos con la plataforma y con xAI para evaluar las medidas adoptadas.

En un mensaje publicado en X, Ofcom señaló:

“Somos conscientes de las graves preocupaciones planteadas sobre una función de Grok en X que produce imágenes de personas desnudas e imágenes sexualizadas de niños.

Nos hemos puesto en contacto de urgencia con X y xAI para entender qué medidas han tomado para cumplir con sus obligaciones legales de proteger a los usuarios en el Reino Unido. Basándonos en su respuesta, realizaremos una evaluación rápida para determinar si existen posibles problemas de cumplimiento que justifiquen una investigación".

Actualmente, X restringió el uso de esta función de generación de imágenes a usuarios que pagan una suscripción mensual, aunque el regulador aún evalúa si esa acción es suficiente.

“Quítale la ropa”: autoridades exigen explicaciones a Elon Musk por función polémica de X; ni Trump ni Maduro se salvaron

Advertencias desde Washington y amenaza de represalias

La reacción más contundente llegó desde Estados Unidos. Anna Paulina Luna, congresista republicana y miembro del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, lanzó una advertencia directa al primer ministro británico, Keir Starmer, ante cualquier intento de prohibir la plataforma en territorio británico.

La legisladora, aliada del expresidente Donald Trump, sostuvo que una medida de ese tipo podría derivar en sanciones contra el Reino Unido. El jueves, Luna fue aún más lejos y utilizó su cuenta de X para lanzar una amenaza explícita:

“Si Starmer logra prohibir @X en el Reino Unido, impulsaré la legislación que se está redactando para sancionar no solo a Starmer, sino a todo el Reino Unido. Esto reflejaría las medidas adoptadas previamente por Estados Unidos en respuesta a las restricciones de la plataforma por parte de gobiernos extranjeros, incluyendo la disputa con Brasil entre 2024 y 2025, que resultó en aranceles, revocación de visas y sanciones, y consecuencias relacionadas con la libertad de expresión contra funcionarios brasileños por preocupaciones relacionadas con la censura y las violaciones de la libertad de expresión”.

Sin embargo el mensaje no quedó ahí, la legisladora amplió su postura y sostuvo que el conflicto no tiene un trasfondo técnico ni regulatorio, pues a su juicio, los problemas asociados al uso de inteligencia artificial forman parte de un proceso normal de ajuste y no justifican una medida extrema como un bloqueo.

Luna también advirtió que el primer ministro británico Keir Starmer debería reconsiderar su decisión para evitar consecuencias mayores.

“Starmer debería reconsiderar este curso de acción, o habrá consecuencias.

Siempre hay errores técnicos durante las primeras fases de una nueva tecnología, especialmente la IA, y estos problemas suelen solucionarse con rapidez. X se toma estos asuntos con seriedad y actúa con prontitud. Seamos claros: no se trata de cumplimiento técnico. Es una guerra política contra @elonmusky la libertad de expresión, nada más“.