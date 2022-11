Estos son los juegos gratis de PlayStation Plus para diciembre de 2022

PlayStation no ha lanzado todavía la lista completa de nuevos juegos para este diciembre, pero billbil-kun, un usuario de Dealabs, ha filtrado la lista completa de novedades. Cabe resaltar que anteriormente este usuario ya ha acertado con sus predicciones sobre la lista de juegos que van a ser liberados, así que seguramente este será el listado final.

¿Cuáles son los juegos gratuitos de PlayStation Plus?

Pues sin duda el mejor juego de la lista es Mass Effect Legendary Edition. Se trata de una recopilación de la trilogía entera de juegos (Mass Effect, Mass Effect 2 y Mass Effect 3). Los juegos cuentan con algunas mejoras visuales, así como correcciones y añadidos de jugabilidad que la mayoría de fans sabrán apreciar.

Además de esto también aterriza en PlayStation Plus Biomutant. Este es un juego de rol (RPG por sus siglas en inglés) de acción de mundo abierto. El jugador tendrá el control de una criatura con apariencia de mapache que debe salvar su mundo al rescatar al árbol de la vida de un peligroso aceite que lo está matando poco a poco. Además de contar con opciones de personalización de personaje que afectan sus estadísticas, el juego también cuenta con un sistema de decisiones que modifica la manera en la que ocurren ciertos eventos.

Por último, está Divine Knockout un juego de peleas en el que pondrás a combatir a versiones diminutas y tiernas de los dioses más famosos en batallas de tres contra tres.

Los juegos estarán disponibles en las consolas de las siguientes maneras: Mass Effect Legendary Edition (PS4), Biomutant (PS5 / PS4) y Divine Knockout (PS5 / PS4).

Si las filtraciones son correctas, los juegos estarán disponibles del 6 de diciembre al 3 de enero de 2023. Después de esto no podrás descargarlo, pero podrás seguirlos jugando mientras que estén descargados en tu consola y tengas activa tu suscripción de PlayStation Plus.

¿Cómo funciona el nuevo modelo de PlayStation Plus y cómo se puede tener acceso a estos juegos?

De manera sencilla: antes tenía solo un modelo de suscripción, mientras que ahora hay tres diferentes ‘niveles’ que ofrecerán ventajas, por un costo adicional. La versión Extra da acceso a juegos de la PlayStation 4 y PlayStation 5, mientras que la versión Premium entrega juegos de la PlayStation Original, PlayStation 2, PSP.

También es importante recordar que, igual que Game Pass, PlayStation Plus es una librería permanente, pero que solo permite jugar los títulos en tanto tenga la suscripción correspondiente activa. Es decir que, si descarga God of War con una suscripción Extra, pero luego lo baja a Essential no podrá seguir jugando el título.

En estos momentos, Sony asegura que cerca de 400 juegos de la PlayStation estarán disponibles en el nivel PlayStation Plus Extra.