Estos son los mejores juegos y aplicaciones del 2022, según Google Play

Entre el listado de los mejores juegos y aplicaciones de Google Play 2022 están Candy Crush Saga, Garena Free Fire y Pokémon GO. Este año el gigante tecnológico agregó una nueva categoría a los Premios Best of 2022, que tienen el objetivo de reconocer la creatividad de los desarrolladores.

Los premios Best of 2022 buscan galardonar el esfuerzo de los desarrolladores por “entregar sus ideas audaces y su creatividad para llevarla a través de todo tipo de dispositivos, desde teléfonos y relojes hasta Chromebooks y tabletas”, explica el gigante tecnológico.

Las nuevas categorías que incluyó Google están relacionadas con las mejores aplicaciones y juegos para Chromebooks, el mejor juego de historia, el mejor juego en curso (por ejemplo, servicio en vivo) y el mejor juego disponible en Play Pass.

Además también hay un premio que lo escogen los usuarios que diariamente interactúan con estas aplicaciones. “Desde juegos que nos ayudan a escapar de la realidad y entrar en un mundo completamente nuevo, hasta aplicaciones que nos ayudan a mantenernos conectados y presentes”, informa Google.

Mejor aplicación y juego en general

Mejor aplicación: Dream de WOMBO

El arte generado por inteligencia artificial (IA) se volvió viral este año. Con Dream by WOMBO puedes crear una hermosa obra de arte con solo una breve descripción de texto.

Mejor juego: Apex Legends móvil

Apex Legends Mobile ascendió en las clasificaciones de Esports, siendo tendencia y apareciendo regularmente en las 10 listas de descargas principales durante todo el año. El juego trae toda la emoción de la serie Apex Legends a dispositivos móviles y tabletas para que puedas jugar fácilmente donde sea que estés.

Premio otorgado por usuarios

Aplicación: BeReal

Juego: Apex Legends móvil

Las mejores aplicaciones de 2022

PetStar

DanceFitMe, widget noteIt

Breathwrk

Duolingo ABC, Gym Log & Workouts, Ukulele de Yousician

Plant Parent

Linktree , Little Lunches , Wamble

la aplicación STIGMA

Sleep Fruits

Zario

Todoist

Pocket

BandLab

Los mejores juegos de 2022