Europa aprueba el cargador universal USB-C desde 2024

En la Unión Europea será obligatorio el uso del puerto de cargar USB-C para todos los smartphones a partir de 2024. Esta es la medida adoptada por el Parlamento Europeo que define un cargador universal. La noticia afecta directamente a los fabricantes de teléfonos celulares, aunque en realidad es un llamado de alerta para los iPhone de Apple.

Se esperaba que los recientemente anunciados iPhone 14 tuvieran en cuenta este puerto de carga. Pero los rumores quedaron solo en eso, en sueños que no se concretaron. El puerto de los iPhone 14 sigue siendo un lightning y no un USB-C. Ahora, con el fallo del Parlamento Europeo, es una instrucción para que se adopten estos puertos de carga de forma obligatoria en Europa para el 2024.

Hasta ahora Apple ha sido de los fabricantes más lentos en implementar ese tipo de puerto. Y desde el año pasado ya existían rumores de que Apple preferiría eliminar su puerto de carga que tener USB-C. Otras especulaciones sugieren que la compañía ya contempla que sus iPhone 15, que se conocerían en 2023 (un año antes del límite), vengan con este tipo de puerto o, incluso, podrían llegar solo con carga inalámbrica. En realidad, los iPhone 16 sí estarían obligados a tener este puerto.

Prácticamente todos los modelos de teléfonos Android, de las gamas media y alta, tienen un puerto de carga USB-C. Estas empresas adoptaron este puerto hace algún tiempo, motivados por sus prestaciones y facilidad para generar cargas de celulares más rápidas. Un puerto de carga USB-C es más que un punto de conexión para recargar la batería.

Otras funciones que puede hacer este puerto son conectar el dispositivo a un computador para transferir datos, multimedios y usar la cámara del celular como webcam o mouse; permite proyectar la pantalla del celular en el televisor (solo se necesitaría un cable USB-C a HDMI); permite hacer carga inversa a otros dispositivos usando un cable USB-C y conectando ambos dispositivos; y es posible conectar el dispositivo a estaciones de juego como PlayStation o Xbox con puerto USB-C.

¿Por qué Apple no ha implementado el cargador USB-C?

A ciencia cierta no es posible saber las razones exactas por las que Apple no ha implementado el puerto USB-C en sus famosos iPhone. Porque este puerto ya funciona para otros dispositivos del ecosistema Apple como algunas MacBooks e iPad. Pero no ha sucedido lo mismo con los iPhone, aunque el actual punto de entrada del cargador tiene un puerto USB-C y en su otro extremo el famoso lightning.

La medida adoptada por la Unión Europea se fundamenta en la facilidad. Contar con un cargador universal acaba con las situaciones en las que por olvidar el cargador alguien pregunta: “¿quién tiene un cargador de iPhone?”. Aunque en este escenario el puerto de carga ya no sería una preocupación, puede que la potencia de cada cargador y sus efectos sobre los dispositivos sí se conviertan en un problema.