Europa no quiere más centros de datos en la Tierra, los enviaría al espacio

La empresa aeroespacial Thales Alenia Space firmó un contrato con la Comisión Europea para hacer un estudio cuyo objetivo es lanzar al espacio estaciones con centros de datos alimentados por centrales solares. Así se reduciría la huella de carbono en nuestro planeta. ¿Qué tan viable es el proyecto?

Con el objetivo de aportar en disminuir la huella y alcanzar la neutralidad de carbono en Europa, este proyecto hará parte de las estrategias del Pacto Verde Europeo, cuyos resultados se estiman para 2050.

Al instalar centros de datos en el espacio, la empresa aeroespacial Thales Alenia Space espera utilizar la energía generada fuera de la atmósfera terrestre y establecer conexiones de internet de alta velocidad con la Tierra a través de tecnologías de comunicación óptica.

La viabilidad de la idea convenida entre la Unión Europea y Thales, será sometida a una investigación para demostrar que las emisiones de carbono de las fases de producción y lanzamiento son inferiores a las emisiones que producen los data center en la Tierra.

También se comprobará la posibilidad de crear una solución de lanzamiento que permita desplegar y operar los centros de datos espaciales, usando tecnologías de asistencia en órbita robotizada desarrolladas por Europa.

El proyecto ASCEND (siglas en inglés de Advanced Space Cloud for European Net zero Emission and Data sovereignty) tiene el propósito de desarrollar estas estaciones orbitales alimentadas por energía proveniente de centrales solares con centenares de megavatios. Así se reduciría la huella de carbono.

Cabe notar que hay centros de datos submarinos y en bunkers. Entre tanto, Thales colaborará con otras empresas expertas para el Proyecto ASCEND: Carbone 4 y VITO (medio ambiente), Orange, CloudFerro y Hewlett Packard Enterprise Bélgica (servicios en la nube), ArianeGroup (lanzadores); el centro de investigación aeroespacial alemán DLR y Airbus Defence and Space (sistemas orbitales).