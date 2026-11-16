Expertos recomiendan tomar esta medida cuanto antes si tiene Xuper TV instalada en su televisor o celular

Una de las opciones de entretenimiento que ha ganado popularidad en los últimos años es el contenido en streaming, una alternativa que permite acceder a películas, series, música y otros formatos audiovisuales desde cualquier lugar y momento, gracias a los avances de la tecnología.

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Plataformas como Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube y Spotify hacen parte de una industria que ha transformado los hábitos de consumo de millones de personas. Su crecimiento responde, en buena medida, a la posibilidad de disfrutar contenidos de acuerdo con los intereses, los horarios y las preferencias de cada usuario, sin depender de una programación establecida.

Sin embargo, para aprovechar estos servicios es importante tener en cuenta dos aspectos: contar con una conexión estable a internet y, en la mayoría de los casos, pagar una suscripción mensual.

Aunque existen diferentes planes y alternativas que se ajustan a distintos presupuestos, algunas personas optan por recurrir a aplicaciones desarrolladas por terceros para acceder a este tipo de contenidos sin asumir los costos habituales.

Una de ellas es Xuper TV, una app que ofrece películas, series y otros programas a través de internet sin necesidad de contratar una suscripción tradicional. Si bien esta posibilidad puede resultar atractiva para quienes buscan ampliar sus opciones de entretenimiento sin gastar dinero, también puede representar riesgos para la seguridad de los dispositivos y la privacidad de los usuarios.

Imagen de referencia de persona desinstalando aplicación peligrosa. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

De acuerdo con la compañía de ciberseguridad ESET, las aplicaciones y los dispositivos no oficiales pueden generar problemas de seguridad y hasta implicaciones legales, especialmente cuando no cuentan con controles adecuados. Esto puede facilitar la instalación de malware y otros programas diseñados para acceder a información personal o realizar actividades maliciosas.

Uno de los principales motivos de preocupación es que muchas no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Por esta razón, los usuarios deben descargarlas desde páginas externas que no cuentan con los mismos mecanismos de verificación y protección, lo que incrementa las posibilidades de instalar archivos maliciosos.

Además, el análisis identificó permisos considerados invasivos y poco habituales en una aplicación convencional de streaming. Estas autorizaciones podrían permitir el acceso a fotos, videos, documentos y grabaciones de audio almacenados en el dispositivo, así como modificar o eliminar archivos.

Xuper TV debe descargarse desde páginas externas. Foto: Getty Images

A esto se suman otros riesgos, como la posibilidad de recibir notificaciones engañosas, instalar aplicaciones adicionales que contengan malware y consultar información sobre otros programas utilizados por el usuario.

Ante este panorama, los investigadores recomiendan desinstalar Xuper TV, al considerarla una aplicación potencialmente indeseable debido a los riesgos que puede representar para la privacidad y la seguridad de quienes la utilizan.