Facebook lanza una función de inteligencia artificial que sugiere publicaciones personalizadas según la galería del usuario

La función puede activarse mediante dos nuevas opciones en los ajustes de Facebook.

Redacción Tecnología
20 de octubre de 2025, 8:21 p. m.
Las etiquetas en Facebook pueden ser una herramienta útil.
Facebook incorpora una función impulsada por inteligencia artificial. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La inteligencia artificial (IA) ha llegado para transformar diversos aspectos de la vida cotidiana de las personas de manera significativa. Uno de los campos donde su presencia se ha incorporado de forma paulatina es en las redes sociales, con el objetivo de ofrecer una experiencia más personalizada y eficiente a los usuarios.

Uno de los principales motivos por los que la IA se ha integrado en estas plataformas es su capacidad para analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Gracias a ello, los algoritmos pueden identificar patrones de comportamiento, gustos y preferencias, permitiendo que cada usuario reciba contenidos adaptados a sus intereses.

El FBI alerta sobre el auge del chantaje sexual a menores con IA.
Las sugerencias solo son visibles para el usuario y no se utilizan para entrenar los sistemas de IA de Meta. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Un ejemplo de esta integración es Facebook, que recientemente anunció la incorporación de una función creativa basada en inteligencia artificial para ofrecer sugerencias de publicaciones a partir de las fotos y videos que los usuarios tienen guardados en sus dispositivos y que aún no han compartido en la red social.

Contexto: Facebook apuesta por la conexión entre amigos con un nuevo sistema de recomendaciones: así será la forma de sugerir videos

Esta función, que se presenta como opcional, ya está disponible en Estados Unidos y Canadá. A través de ella, los usuarios pueden acceder a recomendaciones para “compartir contenido único en Facebook y Messenger”.

Al habilitar la herramienta, la inteligencia artificial de Meta puede acceder al carrete del dispositivo móvil —es decir, a las fotografías y videos almacenados localmente— para “descubrir automáticamente tesoros ocultos y editarlos para guardarlos o compartirlos”, según se detalla en el blog oficial de la compañía.

IA Facebook
La función es opcional y por ahora está disponible solo en Estados Unidos y Canadá. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

El propósito de esta función es incentivar a los usuarios a publicar fotografías y videos que no habían compartido previamente, ofreciendo además “ediciones creativas”, como collages o montajes, que permitan destacar ese contenido.

Meta ha aclarado que las recomendaciones generadas solo son visibles para el usuario, quien decide si desea o no publicarlas. En caso de hacerlo, las publicaciones aparecerán en las historias y en el ‘feed’. Asimismo, la compañía asegura que estas sugerencias no se utilizan para entrenar ni mejorar sus modelos de inteligencia artificial.

Contexto: Instagram niega escuchar conversaciones por el micrófono del celular para mostrar publicidad: así planea personalizar los anuncios

A principios de septiembre, Meta también incluyó dos nuevas opciones en la configuración de Facebook que permiten activar esta herramienta: “Sugerencias personalizadas para compartir desde la galería” y “Ver sugerencias de la galería al explorar Facebook”.

*Con información de Europa Press

FacebookInteligencia ArtificialRedes sociales

