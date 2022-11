Finalmente se ha revelado el destino de Rick en el universo de The Walking Dead

Aunque el teaser no entrega mayores detalles, gracias a una escena final en la que vemos al protagonista gritar a un helicóptero, tenemos un breve vistazo de la ciudad en la que, seguramente, ha estado todo el tiempo. Ahora Scott M. Gimple, uno de los showrunners del show The Walking Dead finalmente ha confirmado la especulación: sí, se trata de Philadelphia.

“Viste ese helicóptero negro. Sabemos que el helicóptero es CRM, quiero decir, diablos, podemos verlo en esta chaqueta. Entonces, la gente podría extrapolar más allá de eso, que la ciudad puede estar asociada con CRM. Solo diré esto: la gente ha adivinado en línea qué ciudad es, y puedes mirar ese horizonte y detectar dónde está. La gente ya ha visto ese horizonte al que se hace referencia en el final. Ya se ha hecho referencia a él antes. Creo que la gente podría conectar esos puntos”, dijo Scott M. Gimple.

¿Por qué Rick está en Philadelphia?

La cosa es que entendemos porque quizás muchos de ustedes no lograron ubicar la referencia. CRM y la ciudad a la que se refieren no son parte de la serie principal o de las primeras temporadas, sino que tienen relación con la serie spin off de Fear the Walking Dead y la serie The Walking Dead: World Beyond. De manera muy resumida, este es un grupo militar que sirve como el principal antagonista del universo de The Walking Dead.

La CRM es la policía de ‘La República’, la más grande civilización de sobrevivientes que está ubicada en la ciudad de Philadelphia. Esta organización es completamente autoritaria y ha utilizado métodos genocidas para encargarse de otros grupos de sobrevivientes utilizando armas químicas.

También son ellos quienes se llevaron a Rick en el último episodio en el que apareció en The Walking Dead. Aunque su destino se mantuvo como un misterio durante mucho tiempo, el final de la serie confirma que las películas del show seguramente mostrarán al antiguo líder del grupo enfrentándose a ‘La República’, que supone una amenaza enorme para cualquier grupo de sobrevivientes con el que se cruce.

La nueva información también significa que los fans de The Walking Dead finalmente tendrán la posibilidad de ver en acción esta ciudad. Durante tres series se ha anticipado que esta fortaleza mantiene su poder gracias a la brutalidad de su policía y los recursos que mantiene, pero al mismo tiempo es muy poco lo que se sabe de ella. Esta aura de misterio es una de las principales razones por la que la visión de Philadelphia es emocionante, pues significa una pieza de información importante dentro del universo de The Walking Dead.

Por desgracia, todavía no tenemos una actualización de cuándo llegarán las películas del show. El horizonte de Philadelphia y Rick escapando de un pantano con zombis como minas ‘no muertas’ deberán servir como un consuelo hasta que tengamos una fecha de estreno y, con algo de suerte, muchas de las respuestas que buscamos.