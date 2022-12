Fortnite, de Epic Games, se enfrenta a una demanda colectiva

Los padres de niños y adolescentes que juegan Fortnite no parecen estar muy contentos con el videojuego y sus consecuencias. Epic Games, la compañía detrás del título ahora se enfrenta a una demanda colectiva.

Aunque la demanda fue interpuesta en 2019, fue hasta ahora que Sylvain Lussier, juez de la Corte Superior de Quebec, Canadá, le concedió luz verde. La demanda fue interpuesta por un colectivo de padres que argumentan que la compañía desarrolló el popular juego para que fuera altamente adictivo. De hecho, uno de los despachos de abogados que representan a la parte demandante, compara la adicción que produce Fortnite a la producida por la cocaína.

En total, son tres padres que acusan a la compañía de videojuegos de diseñar una experiencia adictiva que ha provocado daños físicos, psicológicos y financieros en sus hijos. La demanda argumenta que los menores jugaron miles de horas de Fortnite, llegando a olvidarse de las necesidades básicas como bañarse o comer.

De hecho, se menciona que una de las “víctimas” del juego pasó 7.781 horas en el popular Battle Royale en tan solo dos años. Para hacernos a una idea, las 7.781 horas equivalen a 324 días enteros. En ese mismo tiempo, duró jugando hasta altas horas de la madrugada, por lo que su ciclo del sueño también se vio afectado.

¿Fortnite es tan adictivo como la cocaína?

Una de las acusaciones que más llama la atención dentro de la demanda es la comparación de Fortnite con la cocaína por parte de los demandantes. Como argumento, los abogados citan un informe de Anita Ghadia-Smith, psicoterapeuta especializada en adicciones, en cual se compararon las cualidades adictivas de jugar al Battle Royale con una de las drogas más populares (la cocaína).

“Parte del componente adictivo implica una liberación continua de dopamina. Cada vez que alguien recibe una notificación en su teléfono o atiende su juego electrónico, se produce otra liberación de dopamina, lo que aumenta los comportamientos muy adictivos y los endoquímicos naturales producidos por nuestra propia bioquímica. Es similar a la adicción a la cocaína, o la adicción de un jugador a una máquina tragamonedas.”, se lee en el informe de Anita Ghadia-Smith.

Por otro lado, la demanda colectiva también menciona otros efectos negativos del juego. Por ejemplo la falta de socialización por parte de los niños gamers, quienes no solo se alejaron de sus amigos en el mundo real, sino también de su familia. Por otro lado, argumentan que los menores gastaron cientos de dólares en compras dentro de Fortnite, incluso, a escondidas de sus padres.

Calex, la firma legal que representa a los tres padres demandantes, está basando la petición judicial en el hecho de que la adicción a los videojuegos ya es considerada como un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Incluso, uno de los padres presentó, dentro de la demanda, un informe médico de su hijo donde se le diagnosticó “ciberadicción”.

Alessandra Esposito, abogada de Calex, señaló que Epic Games se propuso crear un juego que fuera potencialmente adictivo. Ahora, la abogada sostiene que la empresa debe asumir su responsabilidad por los “efectos devastadores” que ha provocado Fortnite en la vida de los gamers y sus familias.

¿Los padres también son responsables de la adicción de sus hijos?

El culpar a las compañías de videojuegos por la adicción de los gamers no es nueva. Hemos visto que, al pasar los años, se han presentado campañas políticas y demandas que argumentan que Mortal Kombat o Grand Theft Auto, entre otros juegos, vuelven violentos a los jugadores. Sin embargo, las campañas políticas no han tenido mucha suerte. De hecho, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría argumenta que no existe evidencia suficiente para sostener que la adicción a los videojuegos es un trastorno mental.

Los abogados de la demanda contra Fortnite mencionan que los padres deberían monitorear el comportamiento de sus hijos en el mundo digital, pero no se les puede cargar toda la responsabilidad. “Si un padre hubiera recibido una advertencia justa, ¿habría dejado que sus hijos jugaran Fortnite?”, declaró Esposito.