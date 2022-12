Fortnite se une con MrBeast y premiará a un jugador con 1 millón de dólares

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

¿Quieres ganar 1 millón de dólares? La próxima colaboración de Fortnite te da la oportunidad de hacerlo al competir con todos los demás jugadores del mundo por obtener el mejor puntaje en una actividad de tiempo limitado. La razón de esta generosidad no está en las fiestas que vienen, sino en la llegada de MrBeast -uno de los youtubers con más suscriptores del mundo- al battle royale.

Por supuesto, la llegada de Mr. Beast no podía ser sin una de sus emblemáticas competencias por millones de dólares. En este caso, la colaboración por tiempo limitado incluirá un evento llamado ‘Desafío de Supervivencia Extrema de MrBeast’.

¿De qué trata el Desafío de Supervivencia Extrema de MrBeast?

De manera sencilla, se trata de una prueba de supervivencia en la que los jugadores deberán recolectar monedas e intentar obtener el mayor puntaje en un tiempo limitado. Por supuesto, no será fácil con peligros y desafíos extremos en el camino.

Además, el evento solo tendrá lugar durante un día. El jugador que al final de la jornada tenga la puntuación más alta será declarado ganador y recibirá un premio de 1 millón de dólares.

Al final del día se creará una puntuación total con las cinco mejores partidas de cada jugador (se pueden jugar tantas partidas como se quiera en el día) y el jugador con el mejor puntaje se llevará el premio.

¿Quién puede jugar el Desafío de Supervivencia Extrema de MrBeast?

Cualquier persona puede jugar, sin importar en qué parte del mundo se encuentre. Además de esto, para participar, entre otros requisitos, debe tener la A2F habilitada y verificada en su cuenta de Epic para que su puntaje cuente en el desafío. Además, la cuenta debe ser de nivel 15 o superior.

¿Cuándo comienza el evento?

Como ya lo mencionamos, el evento tendrás un tiempo limitado de tres horas, empezando el sábado 17 de diciembre a las 11 a.m. a 2 p.m. MX | 12 p.m. a 3 p.m. COL. La isla se activa el 13 de diciembre a las 8 a.m. MX | 9 a.m. COL, así que los jugadores tendrán tiempo de practicar antes de que empiece el desafío el 17 de diciembre.

La isla será accesible desde la pantalla “Descubrir”, así como usando el código de isla 7990-6907-8565. Fortnite está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch.

¿Cómo puedo obtener la skin de MrBeast?

A partir del 14 de diciembre a las 7 p.m. COL y 6 p.m. MX, los atuendos MrBeast y MrBeast6000 estarán disponibles en la tienda de objetos. Además de esto puedes comprar el pico destructor de MrBeast y el Papel Patrón del youtuber, así como el gesto ‘Despilfarro de MrBeast’ en el que podrás tirar billetes para celebrar tu victoria.