Gen V, el ‘spin-off’ de The Boys, ya tiene su primer tráiler

Para aquellos que están esperando sentados la cuarta temporada de The Boys hay buenas noticias. No, no se trata del anuncio de la próxima tanda de capítulos, aunque el show ya se encuentra en producción. El motivo está en que Amazon ha presentado el primer adelanto de Gen V, el nuevo spin-off de la serie que llevará la sangre, los héroes con moralidad dudosa y el humor negro a un nuevo escenario.

La nueva serie de Amazon se ubica en la Universidad Goldolkin de Vought International. Se trata de un espacio exclusivo del programa de televisión (sin contraparte en los cómics), pero que ha sido mencionada aquí y allá en las series y otros productos suplementarios de The Boys. La universidad es la única que está ‘certificada’ para entrenar a los futuros héroes del mundo, con algunos de sus graduados teniendo la oportunidad de ir a las más importantes ciudades o incluso ser considerados para ser parte de ‘Los Siete’.

Por ahora el tráiler no ha entregado mayores detalles sobre qué podemos o deberíamos esperar. Sin embargo, el adelanto sí nos deja claro que la sangre y las tripas hacen parte del menú en la cafetería de esta universidad. De hecho, el poder de la protagonista, interpretada por Jaz Sinclair, es precisamente la capacidad de lanzar tripas como desagradables látigos de carne.

Además de Sinclair, la serie está protagonizada por Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas y Marco Pigossi. El tráiler también confirmó que deberíamos esperar apariciones de personajes del show principal con tres cameos.

Una duda que nos deja el adelanto es dónde exactamente dentro de la cronología de The Boys está ‘Gen V’. Es una pregunta importante considerando los eventos más recientes del show principal. La serie nos dejó con un Homelander que ha tomado control de Vough, al mismo tiempo que Los Siete están casi acabados con la salida de Queen Maeve (que fingió su muerte), Starlight (que renunció al grupo y denunció públicamente a Homelander) y Black Noir (que al parecer fue asesinado por Homelander en el episodio final). Todo al mismo tiempo que los chicos están alistando un nuevo golpe para detener la agenda de los súpers.

Por ahora, Gen V no tiene una fecha de estreno, solo se sabe que se puede esperar para el 2023. Considerando que recibimos su primer adelanto a finales de diciembre, lo lógico sería pensar que el show debería llegar antes del tercer trimestre de 2023.