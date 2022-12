Henry Cavill podría no regresar como Superman

¿Emocionados por el regreso de Henry Cavill como Superman? Malas noticias. Podría no ocurrir. A pesar de que el anuncio de su retorno al rol se realizó hace pocos meses, un nuevo reporte indica que la participación del actor en proyectos futuros es bastante incierta considerando movimientos recientes dentro del estudio.

Un artículo de The Hollywood Reporter asegura que el retorno de Cavill es mucho menos seguro de lo que su anuncio original hizo parecer. De acuerdo con el reporte, el anuncio del actor se realizó antes de que Warner fichara a James Gunn y Peter Safran como las nuevas cabezas de DC Studios. Y lo que esto significó es que muchos de los proyectos que estaban en el tintero antes de la nueva administración serán cancelados, en pro de apostar por la nueva dirección a la que el dúo quiere llevar a los héroes de DC.

Esto, por desgracia, incluiría el nuevo proyecto de Man of Steel (el nombre bajo el que se suele referir a la trilogía de películas iniciadas por Zack Snyder) que sería eventualmente cancelada.

Las noticias llegan la misma semana en la que otros medios reportan que Wonder Woman 3 ha sido cancelada, precisamente por no ajustarse a la dirección que Gunn y Safran están tomando. No sería el único proyecto de DC que terminaría por ir al cementerio. Los rumores también apuntan a que las películas de Aquaman de Jason Momoa tendrían un destino similar.

Por ahora ni Cavill ni DC Studios han confirmado si alguno de estos rumores es correcto. Es probable que más información se haga clara el próximo año cuando veamos los anuncios de los primeros proyectos para la pantalla grande de la era Gunn/Safran y notemos la ausencia de una película de DC.

Por supuesto, también es posible que los nuevos CEO decidan acoplar a Henry Cavill a alguno de sus nuevos proyectos. Es poco secreto que los fans están de acuerdo con que el actor merece una oportunidad para regresar y volar por los cielos de Metrópolis. Es algo curioso, considerando que las tres películas en las que el actor interpretó al hombre de acero (Man of Steel, Batman V Superman y Justice League) no son particularmente populares. Pero la mayoría de problemas que tienen los fans parecen estar enfocados principalmente en la manera en la que se manejó el personaje desde la historia y no necesariamente en la manera en la que interpretó al personaje.

Por desgracia, sería solo una de las decepciones más recientes en lo que a proyectos del actor respecta. Cavill recientemente también anunció que dejaría de interpretar a Geralt de Rivia en la serie de The Witcher para Netflix, con el show reemplazandolo en las siguientes temporadas.

Al menos sabemos que veremos de regreso al Superman de Cavill en la película de The Flash que contará con un cameo del hombre de acero. Con algo de suerte no será su última vez usando la emblemática S en el pecho.