Histórico cambio en la medición del tiempo: confirman fecha en que desaparecerán los segundos intercalares del reloj

Uno de los cambios más importantes en la medición del tiempo en las últimas décadas ya tiene fecha de aplicación. A partir del 20 de mayo de 2027, dejarán de utilizarse los segundos intercalares, un mecanismo que durante años permitió mantener sincronizada la hora oficial con la rotación de la Tierra.

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La decisión fue aprobada por la Conferencia General de Pesas y Medidas, máxima autoridad internacional en esta materia. Con esta modificación, el Tiempo Universal Coordinado (UTC), principal referencia para establecer la hora civil en la mayoría de los países, avanzará de manera continua, sin los ajustes periódicos que se realizaban hasta ahora.

Para entender este cambio es necesario tener en cuenta que la medición del tiempo se apoya en dos referencias. Por un lado, está el tiempo atómico, que ofrece una medición constante y de gran precisión. Por otro, se encuentra el tiempo astronómico, que depende de la rotación terrestre.

El problema es que la Tierra no gira siempre a la misma velocidad. Factores naturales, como la influencia gravitacional de la Luna y el Sol, pueden modificar ligeramente su movimiento y generar diferencias entre ambas mediciones.

Por esta razón, en 1972 se introdujeron los segundos intercalares, que consistían en añadir un segundo a los relojes oficiales cuando era necesario corregir ese desfase. Desde entonces, el procedimiento se ha aplicado en 27 ocasiones, la última de ellas en 2016.

Imagen de referencia de cambios en el reloj mundial. Foto: Getty Images

Sin embargo, mantener este mecanismo también representa dificultades para la tecnología. En los últimos años, la Tierra ha experimentado periodos de aceleración en su rotación, lo que abrió la posibilidad de tener que aplicar un segundo intercalar negativo, es decir, restar un segundo a los relojes oficiales.

Esta alternativa generó inquietud entre los especialistas por los posibles errores que podría ocasionar en sistemas informáticos, redes eléctricas, telecomunicaciones, mercados financieros y medios de transporte. Muchos de estos servicios dependen de una sincronización precisa y podrían verse afectados por ajustes inesperados.

Ante este panorama, la comunidad científica optó por dar prioridad a la estabilidad del sistema horario. La nueva disposición permitirá que la diferencia entre el tiempo atómico y el astronómico aumente progresivamente hasta alcanzar un máximo de 3.600 segundos, equivalentes a una hora, con el objetivo de evitar correcciones frecuentes durante los próximos siglos.

Foto de referencia de reloj atómico. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, la resolución establece que la Oficina Internacional de Pesas y Medidas deberá continuar trabajando con otros organismos internacionales para facilitar la transición y mantener informados a los usuarios sobre la evolución de esta referencia horaria.

El cambio busca garantizar una medición del tiempo más estable y predecible, especialmente para actividades como el transporte, la generación de energía, las telecomunicaciones y las operaciones espaciales, que requieren sistemas de sincronización confiables.