Informe revela que en el 2023 se lanzará la nueva PS5 ‘slim’

Fuentes familiarizadas con los planes de PlayStation revelaron a Insider Gaming que la compañía está trabajando en una nueva versión de la PS5. Al parecer, el mayor cambio que veremos es la unidad de disco extraíble.

Tal y como revela el informe, la llegada de la PS5 sería al finalizar el año fiscal 2023, es decir, después del 30 de septiembre. A nivel interno, la consola es conocida como “PlayStation 5 con chasis D” pero, claramente, este no será el nombre en el mercado. Por su parte, será conocida como “PlayStation 5 Slim”, haciendo referencia a su cuerpo que ahora es más “delgado”.

El informe dice que esta nueva versión de la PS5 reemplaza completamente el diseño actual de la consola, pero eso no la hará más poderosa, por lo que no puede tratarse como un modelo Pro. No obstante, el cambio más grande que se espera es el nuevo reproductor de discos que será desmontable. Dicho así, el informe sostiene que el reproductor de discos también se podría empezar a vender por separado.

Esperamos que la compañía no tenga la pretensión de seguir los pasos de los fabricantes de celulares al vender por separado los componentes. A cambio, el reproductor extraíble significa que si la unidad falla, ya no será necesario cambiar completamente la consola. Sin embargo, el uso más relevante de dicha pieza es la posibilidad de que quienes tengan PS5 Digital Edition puedan actualizar su consola.

Ahora, nos falta conocer todas las especificaciones técnicas de la nueva PS5, teniendo en cuenta que la compañía no se ha manifestado al respecto. Así mismo, se espera que los precios de la nueva consola sean similares a la versión digital, puesto que el nuevo dispositivo no tendrá disco duro.