Instagram lanza actualizaciones que nos permiten ser más sinceros

Al parecer Instagram le apunta a ser una red social menos indiferente y más realista. “Conectarse con amigos es una parte central de la experiencia de Instagram, y continuaremos probando y creando funciones que lo ayuden a sentirse más cerca de ellos”, destacó la red social. Estas son las nuevas actualizaciones con las que busca alcanzar este objetivo.

‘Notas’ en los mensajes directos

Los pensamientos e ideas que ahora expresemos en Instagram tendrán más impacto y reacciones de las personas a las que queramos llegar. La red social ha comenzado a implementar ‘Notes’, una nueva forma de compartir nuestras actividades diarias con amigos.

Serán notas o publicaciones cortas de hasta de 60 caracteres que usan solo texto y emojis. Para usar esta herramienta se debe ir a la parte superior de su bandeja de entrada, seleccionar los seguidores a los que se sigue o las personas en la lista de amigos cercanos, y escribir.

La nota aparecerá en la parte superior de su bandeja de entrada durante 24 horas. Las respuestas a las notas llegarán como DM (Direct message) a su bandeja de entrada. Según Instagram esta novedad anima más a los usuarios a expresarse espontáneamente. “Durante las pruebas, aprendimos que a las personas les gustaba tener una forma ligera y fácil de compartir lo que tenían en mente e iniciar conversaciones. Desde pedir recomendaciones hasta compartir lo que están haciendo, Notes brinda a las personas una forma informal y espontánea de expresarse y conectarse entre sí”, añadió la red social.

‘Tu turno’ y ‘Candid’ en las historias

Las ‘Stories’ no se quedarán atrás. Instagram afirma estar probando nuevas funciones para las personas que comparten momentos a lo largo del día, desde lo más destacado hasta los momentos más cotidianos. La idea es motivar a compartir sin pena, de manera espontánea y divertida, creando conexiones aún más fuertes con amigos.

Add Yours in Stories fue estrenada en 2021, evidenciando que las indicaciones ayudan a inspirar a las personas a compartir de manera no planificada y creativa. Ahora, una actualización para Add Yours permitirá invitar a amigos a participar tocando “pasarlo” o “tu turno” cuando el usuario vea un mensaje que le recuerde a sus amigos.

Por otro lado, Candid es una nueva herramienta para que usted y sus amigos capturen y compartan lo que están haciendo en el momento. Será una historia especial, solo visible para aquellos que también comparten la suya. Las ‘Historias sinceras’ tendrán esa franqueza y pureza solo captada desde la cámara frontal. La historia de varios autores se verá en la parte superior del feed o desde el recordatorio de notificación diaria que comienza después de tu primera ‘franqueza’.

Aquellos que no deseen recibir el recordatorio de notificación diario, siempre podrán desactivarlo en su Configuración. Meta también está probando una función similar en Facebook Stories.

Colecciones y perfiles grupales de Meta

Además, Meta ofrece los ‘Perfiles grupales’. Pronto, las personas podrán crear y unirse a este nuevo tipo de perfil para compartir publicaciones e historias en un perfil exclusivo y compartido con amigos. “Siempre que comparta contenido en un perfil de grupo, este contenido solo se compartirá con los miembros del grupo en lugar de con sus seguidores, y se publicará en el perfil del grupo en lugar del suyo. Para crear un nuevo perfil de grupo, toque el ‘+’ y seleccione “Perfiles de grupo”', explica Instagram.

Y si su idea es tener álbumes con colecciones colaborativas, Instagram está probando una manera para que las personas se conecten con amigos sobre sus intereses compartidos guardando publicaciones en una colección colaborativa en su grupo o DM. La red social le permitirá agregar a una colección colaborativa guardando una publicación directamente desde el feed o compartiendo una publicación con un amigo a través de DM y guardándola desde allí.