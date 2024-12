Apple parece haber entendido que el precio de los teléfonos tiene un techo y que, dada la notable contracción mundial del mercado de smartphones, el único camino es hacer más accesibles los dispositivos. El iPhone 11 superó las previsiones de ventas y la compañía pidió a sus proveedores en Asia fabricar 8 millones de unidades adicionales, para suplir la demanda. La fórmula fue bajar el precio al público casi un 25 por ciento.

No es el mejor de la familia en estricto sentido. Tiene dos cámaras y no tres, y pantalla LCD y no OLED, como sí tienen los modelos 11 Pro y 11 Pro Max. Pero el iPhone 11 tiene un precio rebajado, que pone a la valiosa marca al alcance de públicos más amplios y retorna a Apple a la pelea por la supremacía mundial en este competido mercado de los smartphones.

El iPhone 11 cuesta casi 25 por ciento menos que los dos modelos superiores lanzados recientemente. En Colombia se consigue desde 3,3 millones de pesos. Es una de las pocas veces que un teléfono de Apple reduce su precio con relación al modelo anterior. El año pasado, la familia iPhone incluía el modelo XR, el más económico. Pues este año se llama iPhone 11, a secas, pero con un precio real de 80 dólares menos que el XR del 2018. Tanto éxito ha tenido este producto que Apple decidió bautizarlo iPhone 11, para comunicar la idea de que no se trata de un "hermano menor", sino del dispositivo base de su catálogo.

Veamos las diferencias y similitudes. El 11 viene equipado con algunas de las poderosas prestaciones de los otros dos modelos. El procesador de los tres teléfonos es el mismo, el nuevo Bionic A13 de siete nanómetros, así que el desempeño es fluido, no hay recalentamiento y aguanta cualquier tarea de procesamiento, por compleja que sea. El sistema operativo, iOS 13, también es el mismo en los tres modelos. Esta versión del sistema consigue mejoras importantes en el desempeño del reconocimiento facial (el gran éxito diferencial de los teléfonos iPhone), y las novedades en algunas apps, que ya han sido suficientemente informadas, como la desaparición de iTunes y su reemplazo por tres apps, una para música, otra para televisión y otra para podcast.