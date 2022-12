James Cameron asegura que solo hará cinco o seis películas más

Estamos a poco de que se estrene ‘Avatar the Way of the Water’, la esperada secuela de la película más taquillera del mundo. Este ha sido un proyecto que ha tomado a James Cameron, su director, mucho más tiempo y recursos de los esperados. Sin embargo, hay al menos otras tres películas de la franquicia en camino, pero parece que no hay muchos más proyectos en el futuro de Cameron.

En una entrevista para The Hollywood Reporter, Cameron aseguró que cree que tiene cinco o seis películas máximo en su carrera. Este número es interesante, porque como mencionamos antes, el director tiene planes para que la saga actual de Avatar se extienda por al menos tres entregas más. Esto significa que al menos la mitad de las películas que producirá el director antes de su retiro serán sobre esta franquicia.

Tiene sentido que esté pensando en su retiro. Para empezar, porque para el momento en el que la última película de Avatar se estrene Cameron tendrá 89 años. Esta edad ya entra dentro del récord bajo el que se retiran muchos directores (Akira Kurosawa, por ejemplo, produjo su última película a los 83 años, solo cinco años de fallecer).

El director no cierra la puerta a que se realice un ‘Avatar 6′ y ‘Avatar 7′, sin embargo, asegura que es seguro que no será él quien se encargará de estos proyectos. “Tendría que entrenar a alguien sobre cómo hacer esto porque, no me importa cuán inteligente seas como director, no sabes cómo hacer esto”, dijo Cameron.

El comentario de Cameron puede sonar como ego del director, pero es solo el testimonio de la manera en la que se ha expresado sobre la franquicia y el desgaste que ha significado. Por ejemplo, hace poco el director afirmó que ‘The Way of Water’ tiene que terminar siendo la cuarta o quinta película más taquillera en la historia para recuperar la inversión realizada en el filme. Cameron también calificó la experiencia de producirla como “consumidora”, hablando de los desafíos en términos técnicos que presentó su filme más reciente.

De hecho, Cameron ha anticipado que las películas que vienen a futuro para Avatar serán incluso más ambiciosas y, por lo mismo, más desgastantes. “La película cuatro es una belleza. Es un hijo de puta. De hecho, espero poder hacerla, pero depende de las fuerzas del mercado. Una gran historia, en última instancia”.

Por supuesto, el futuro de la franquicia depende en gran medida del desempeño final que tenga ‘The Way of the Water’ este diciembre. Cuesta pensar en que la secuela de la película más taquillera de la historia se hunda en taquilla y que Disney abandone los planes de una saga que, en las palabras de Cameron, es “la peor idea comercial” en la historia del séptimo arte. Solo resta esperar al estreno de esta secuela.