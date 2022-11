El guionista y director responsable de Guardianes de la Galaxia termina su contrato con Marvel, mas no descarta trabajar nuevamente con ellos.

James Gunn no descarta hacer una película más para Marvel

Con Guardianes de la Galaxia 3 termina el tiempo de James Gunn con el universo cinematográfico de Marvel. El director ahora tiene en la mira su futuro en DC y Marvel, por otro lado, parece haber terminado con el equipo de personas. Pero Gunn no descarta el regresar algún día a hacer otra película para el estudio.

Aquellos más familiares con el Marvel Cinematic Universe (MCU) y su historia saben que la relación que tiene el director con el estudio es complicada. Gunn es la persona que trajo la primera película de los Guardianes y también a quien se le suele dar el crédito por su éxito. Es también uno de los pocos directores que ha sido despedido de un proyecto para luego volver a ser contratado de nuevo por el estudio para la misma película.

Ahora sabemos que Guardians of the Galaxy Vol. 3 será la última película del equipo de producción y la despedida de muchos de los personajes dentro de la franquicia. Al menos la mitad del elenco han expresado que no tienen interés en regresar al MCU, con el director siguiendo esta tendencia. Y aunque muchos quisieran ver más de Gunn en otro proyecto, la próxima entrada del equipo será su última película en el universo de Marvel, al menos por ahora.

En una entrevista para Entertainment Weekly Gunn respondió si tenía planes de regresar al MCU una vez que termine sus proyectos actuales. Sin embargo, el director afirmó, de manera honesta, que por ahora su enfoque principal está en las películas de DC después de que Guardians 3 sea estrenada. “(Soy exclusivo de DC) al menos por ahora. Es decir, nunca digas nunca. ¿Quién sabe? Pero por ahora, sí”.

James Gunn es, en términos prácticos, la persona que está encargada de llevar a la pantalla grande las próximas películas de DC por al menos media década. El director firmó un acuerdo con Warner Studios y ahora es el Co-CEO de DC Studios. Su contrato lo obliga a tener exclusividad con el estudio por al menos cuatro años, con lo que durante este tiempo no puede producir nada más para Marvel.

La salida de Gunn marca un nuevo éxodo del MCU. No solo sus actores más veteranos se están retirando, sino que los directores que hicieron a la franquicia el fenómeno que es hoy también están colgando la capa: los hermanos Russo, Taika Waititi, Jon Favreau y Jon Watts, entre otros. Esto pone al estudio en la tarea de llevar la próxima etapa a la misma altura que las últimas dos décadas, sin el apoyo de los directores que soportaban la confianza en su estudio.

Por otro lado, Gunn no ha confirmado cuáles son sus planes para DC. El universo de películas del estudio sin duda necesita ayuda. Black Adam, que se perfilaba como uno de sus lanzamientos más importantes del año, terminó por hundirse en la crítica (39% en Rotten Tomatoes) y en taquilla. El director ya ha demostrado tener la visión que le ha faltado al estudio considerando que Peacemaker y Suicide Squad han sido de las mejores cosas que han salido de sus adaptaciones.