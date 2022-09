La edición de tweets ya aterrizó, pero solo para usuarios pagos

Aunque Twitter es una de las redes sociales con mayores diferencias frente a su competencia, hay que aceptar que le hacen falta varias opciones que sí tienen otras redes. Por ejemplo, en Instagram se pueden editar posts una vez hayan sido publicados, algo que en Twitter no es posible, hasta ahora.

Después de varias solicitudes por parte de los usuarios, el equipo de Twitter parece haber escuchado. La edición de tweets fue habilitada el miércoles 22 de septiembre, eso sí, la función tiene una pequeña limitación: está disponible para usuarios con una suscripción paga.

Dicho así, solo los usuarios de ‘Twitter blue’ tienen acceso a la edición de trinos, de la cual ya se conocen algunas características. Lo primero que se debe saber es que se tendrán solo 30 minutos después de publicar el trino para poder modificarlo. Así mismo, el historial de edición será visible para todo el público.

La nueva opción funciona así. Twitter agregará una etiqueta a los trinos editados, que los usuarios podrán pulsar para ver las versiones anteriores del tweet. A decir verdad, esto no es muy útil cuando el autor identifica un error y no quiere que la gente vea el trino original. En últimas, si lo que quiere el usuario es ocultar alguna publicación mal redactada o con contenido del que se arrepintió, la mejor opción será eliminar el trino y volverlo a publicarlo corregido.

Por su parte, la red social no se ha pronunciado sobre su nueva función, por lo que aún se desconoce si tienen o no planes de expandirla. No obstante, los usuarios cotidianos de la versión clásica seguimos esperando que dicha opción llegue a nuestras cuentas.