La inquietante advertencia de científicos sobre la causa que acabaría con la vida en la Tierra: “La cuenta regresiva ha empezado”

Sin embargo, esta vez la advertencia no proviene de creencias antiguas ni de la industria del entretenimiento, sino del análisis riguroso de datos científicos. De acuerdo con información citada por ComputerHoy, expertos de la Nasa, junto con académicos de la Universidad de Toho, en Japón, emplearon potentes superordenadores y complejos algoritmos para estimar con precisión el momento y la forma en que la vida podría extinguirse del planeta Tierra.

Los hallazgos apuntan a que el desenlace no será repentino ni catastrófico como el impacto de un meteorito , sino más bien un cambio progresivo impulsado por transformaciones ambientales que ya están en marcha, es decir, “la cuenta regresiva ha empezado” según lo advertido por los científicos.

El informe elaborado por la Nasa y la Universidad de Toho no es la única voz de alerta sobre el destino de la Tierra. Ya en su momento, el reconocido físico Stephen Hawking advirtió que, si la humanidad no modifica radicalmente su estilo de vida, el planeta podría volverse inhabitable incluso antes del año 2600. Según sus proyecciones, la actividad humana estaría precipitando una crisis ecológica de dimensiones catastróficas.

Además, diversas inteligencias artificiales, incluyendo ChatGPT, coinciden en que el impacto de la acción humana sobre el medioambiente es innegable y que, si no se toman medidas urgentes, el colapso ecológico podría producirse mucho antes de lo imaginado.

En 2025, el reloj fue ajustado a solo 90 segundos antes de la medianoche, marcando el punto más cercano a una posible catástrofe global. Este marcador considera no solo la amenaza nuclear, sino también los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y otros riesgos existenciales, recordando que, aunque el fin no es inmediato, los escenarios extremos no son descartables.