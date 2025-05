La inteligencia artificial sigue siendo una incógnita, incluso para sus creadores

Incluso las mentes humanas más brillantes que desarrollan la inteligencia artificial generativa que está a punto de cambiar el mundo admiten que no comprenden cómo piensan los cerebros digitales.

“Quienes no se dedican al sector suelen sorprenderse y alarmarse al descubrir que no entendemos cómo funcionan nuestras propias creaciones de IA”, escribió Dario Amodei, cofundador de Anthropic, en un ensayo publicado en internet en abril. “Esta falta de comprensión no tiene precedentes en la historia de la tecnología”.