La nueva política de TikTok protege a los menores de los ‘En vivo’ no adecuados

Hasta ahora, TikTok permitía que los menores de edad con al menos 16 años, realizarán ‘lives’ (en vivo) dentro de la plataforma. Ahora, la red social anunció que la edad mínima para realizar este tipo de transmisión en vivo será de 18 años. Pero esta no es la única modificación que TikTok está integrando en sus políticas.

Desde julio del presente año, TikTok empezó a restringir las transmisiones en vivo por edad, sin embargo, el nuevo movimiento hace parte de su estrategia para “proteger a los usuarios”. Es por esto que, a partir del próximo 23 de noviembre, los usuarios que quieran hacer transmisiones en vivo deberán tener al menos 18 años de edad.

“Al considerar la amplitud de nuestra audiencia global, ya adoptamos un enfoque gradual de las funciones a las que nuestra comunidad puede acceder en función de su edad; los adolescentes más jóvenes deben tener 16 años o más para acceder a Mensajería Directa y 18 o más para enviar mensajes virtuales, obsequios o acceso a funciones de monetización”, comentó la compañía en su publicación de blog sobre el cambio.

Por otro lado, TikTok quiere que los usuarios puedan realizar ‘lives’ con contenido ‘adulto’, pero no es lo que todos piensan. La plataforma quiere que los usuarios realicen y disfruten de transmisiones en vivo sobre recetas de cócteles, rutinas de comedia aptas para adultos o cualquier otra temática que no sea adecuada para menores de edad. No obstante, la plataforma no menciona nada sobre el contenido sexual, por lo que podemos suponer que estos temas aún están vetados.

Con el fin de que este tipo de transmisiones lleguen al público correcto, TikTok está incluyendo una serie de funciones que le permitirán a los creadores elegir la edad de audiencia de su Live. Por último, la red social también confirmó que ahora las transmisiones en vivo podrán realizarse hasta con 5 invitados más.