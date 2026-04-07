La premonición que hizo astronauta de Artemis II hace 10 años y hoy se cumplió: desató asombro en el mundo

Uno de los eventos más destacados del año, que ha generado todo tipo de reacciones a nivel mundial, está relacionado con el lanzamiento de Artemis II, la misión encargada de llevar a cuatro astronautas a orbitar la Luna con el objetivo de obtener información que permita comprender con mayor profundidad su composición, así como capturar imágenes de características que hasta ahora permanecían desconocidas.

Artemis II hizo historia: tomó la primera foto del lado oculto de la Luna; también reveló detalles inéditos que logró captar de la superficie

La nave despegó el pasado miércoles 1 de abril, despertando una gran emoción a nivel global. Personas de distintas regiones se reunieron para presenciar uno de los hitos más importantes de la exploración espacial desde Apolo 13. En este contexto, la misión transcurrió con normalidad y alcanzó un momento clave el lunes 6 de abril, cuando se produjo su máximo acercamiento a la Luna. A partir de entonces, comenzaron a revelarse las primeras imágenes, que ya dejan ver aspectos inéditos de su superficie.

Hoy, martes 7 de abril, la tripulación inicia su regreso a la Tierra tras haber contemplado de cerca el satélite natural, un logro que marca un antes y un después en la exploración espacial. Este avance abre la puerta a futuras misiones, incluso hacia Marte, uno de los planetas que más interrogantes despierta en la comunidad científica.

La tripulación hizo su máximo acercamiento a la Luna el pasado 6 de abril. Foto: AFP

Sin embargo, este no ha sido el único aspecto que ha captado la atención. Recientemente, se viralizó en redes sociales una antigua publicación del astronauta Reid Wiseman en su cuenta de X, realizada hace aproximadamente diez años. Muchos la han interpretado como una especie de premonición, ya que hoy forma parte de una de las misiones espaciales más relevantes de los últimos tiempos.

“Anoche soñé que estaba en órbita lunar. He estado en ese estado de ánimo post-sueño vívido que no fue real toda la mañana”, se lee en el mensaje.

A propósito del impacto global de la misión, el astronauta recordó que su sueño finalmente se hizo realidad y expresó su agradecimiento por la experiencia de integrar la tripulación enviada a estudiar la Luna.

Por su parte, los internautas no tardaron en reaccionar, destacando su labor y manifestando orgullo por lo que representa este avance para la ciencia y la exploración espacial.