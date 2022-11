Lanius, el dron de defensa y combate con IA que podría realizar ataques suicidas

Está diseñado para detectar seres humanos e intentar clasificarlos como amistosos u hostiles, combatientes o no combatientes, armados o desarmados.

Lanius es un dron con un sistema que permite hacer mapeo del lugar de forma autónoma para identificar posibles amenazas. Además, puede transportar cargas útiles letales o no letales, con tecnología de inteligencia artificial (IA) y puede clasificar a los humanos como combatientes o no combatientes, armados o desarmados.

Según el fabricante, este dispositivo está hecho para realizar tareas de navegación GPS, escaneo y mapeo de escenarios de combate en ciudades bastante complicadas de acceder. Esta capacidad es posible gracias a la IA del dron, impulsada por una CPU NVIDIA Jetson TX2. Esta puede crear un mapa en 3D de su entorno y transmitirlo a quien lo controla a través de un mando a distancia.

Lanius cuenta con una velocidad máxima de 72,4 km/h, un peso máximo de despegue de 1,25 kg, un tiempo de vuelo limitado de siete minutos y una velocidad operativa de hasta 20 metros por segundo en un entorno exterior. Está diseñado para detectar seres humanos e intentar clasificarlos como amistosos u hostiles, combatientes o no combatientes, armados o desarmados.

En un video promocional, publicado por la empresa de defensa Elbit Systems con sede en Israel, se ve a Lanius llegando al campo de batalla a bordo de una especie de nave nodriza, dado que la propia batería del pequeño dispositivo solo admite siete minutos de vuelo.

Estos drones aprovechan su velocidad máxima y su alta capacidad de maniobra para precipitarse hacia un objetivo antes de explotar, al más puro estilo de los aviones kamikaze Zero japoneses, usados durante la Segunda Guerra Mundial.

Los drones han comenzado a ser un gran aliado, sobre todo después del estallido de la guerra en Ucrania. Tras el intento de invasión, esta nación llevó a cabo un ataque masivo con drones contra la Flota del Mar Negro en Crimea, dañando varios barcos y un buque de guerra rusos. Utilizaron nueve aviones no tripulados que lanzaron drones submarinos.

Cabe destacar que los drones son baratos, fáciles de manejar y cada vez más inteligentes. Esta empresa de tecnología resalta la capacidad de Lanius para trabajar codo a codo con alguien que lo controle, y que el dron también puede llevar a cabo de forma autónoma un vuelo completo sin asistencia si es necesario.

Lanius puede comunicarse a través de WiFi o de una radio definida por software y puede transportar cargas letales o no letales. Aunque la compañía aún no ha revelado la naturaleza final de estas armas, aclara que las misiones de ataque humano con este tipo de drones (kamikaze) no pueden llevarse a cabo sin la aprobación del conductor.