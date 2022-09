Los iPhone 15 estarían equipados con función ‘Dynamic Island’

No ha pasado ni un mes desde que Apple lanzó sus últimos integrantes de la familia: los iPhone 14. Como es costumbre, los rumores del próximo modelo ya están aquí. Según el conocido analista de la cadena de suministros, Ross Young, la compañía estaría pensando en integrar su novedosa función Dynamic Island en los próximos iPhone 15.

Cabe recordar que Dynamic Island aterrizó junto con los iPhone 14, pero, solamente el iPhone 14 Pro y iPhone Pro Max son los modelos que presumen la nueva función. Ahora, si lo argumentado por Young y posteriormente difundido por MacRumors se confirma, Dynamic Island sería estándar en los próximos dispositivos de la compañía. Dicho así, Apple podría reemplazar por completo la característica muesca de los iPhone.

Por otro lado, Young también sostiene que, aunque muchos usuarios están pidiendo a Apple pantallas con 120Hz o más velocidad para todos sus modelos de celular, esto no va a suceder, al menos en la próxima generación. Es decir, la pantalla LTPO de 120 Hz podría llegar para los modelos Pro como el iPhone 14 Pro, pero no para los modelos base. Lo cierto es que el beneficio principal de los 120Hz es la pantalla siempre encendida que vimos en el iPhone 14 Pro y la retroalimentación rápida de ProMotion.

Por si no lo sabes, Dynamic Island de Apple es una isla flotante en forma de píldora ubicada en la parte superior del iPhone 14 Pro y Pro Max. En ella se encuentra el conjunto de sensores para la cámara selfie del dispositivo, es decir, el lente, Face ID, el flash, etc. No obstante, lo más novedoso de la Isla Dinámica es que la compañía combinó hardware con software. De esta manera, el usuario podrá recibir notificaciones y monitorear actividades como la reproducción de música desde allí. Si esta función llega a los iPhone 15 sería un cambio (real) entre los últimos modelos.