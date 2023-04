Malas noticias para los fans de PlayStation, subieron los precios de sus juegos en Colombia

Los fanáticos de los videojuegos de PlayStation tendrán que asumir un nuevo golpe a su bolsillo si tienen la intención de ampliar su biblioteca de juegos, esto se debe a que la compañía, principal rival de Xbox, decidió aplicar un incremento para sus juegos alojados en la tienda digital de Steam.

El incremento en el precio de los juegos fue aplicado en varios territorios del mundo como Argentina, Canadá, Chile, Japón, Corea del Sur y Colombia.

De acuerdo con el usuario ‘Chairmanchuck’ de la plataforma ‘Resetera’, un reconocido foro de videojuegos que es muy usado por gamers), en los últimos se evidenció un aumento de precios en títulos como ‘Sackboy’ y ‘Returnal’.

Xbox anunció la fecha en la que se lanzaría la nueva consola de PlayStation. - Foto: FIFA via Getty Images

En el caso de los usuarios de Steam en Colombia, el costo de ‘Sackboy: A Big Adventure’ sufrió un importante incremento, pues su valor paso de 194.000 pesos colombianos a $219.000. Por lo tanto, el juego exclusivo de PlayStation sufrió un aumento de precio cercano al 13 %.

Esta situación también ocurrió con otros juegos AAA como ‘Spider-Man Remastered’, ‘Horizon Zero Dawn the Complete Edition’, ‘Uncharted: Legacy of Thieves Collection’ y ‘God of War’.

Este incremento de valores los juegos de PlayStation disponibles en la tienda de Steam estaría relacionado con la iniciativa de Sony de ajustar los precios de sus títulos según el valor de las monedas locales de los compradores. Esto debido a que algunas personas acuden a la táctica de comprar sus juegos favoritos en la plataforma, pero empleando una conexión desde otros países en donde la conversión de su moneda pueda brindarle un descuento considerable en el valor del título.

La PS5 representa la consola de última generación de PlayStation. - Foto: Instagram oficial de PlayStation

Cabe destacar que PlayStation no es la única marca que ha decidido aplicar un aumento en los precios de sus juegos o servicios, ejemplo de ello es Nintendo que ya anunció que realizará un incremento en varios de sus juegos, de igual manera, Ubisoft manifestó que elevará el valor de algunos de sus títulos AAA.

De igual manera, Xbox ha dicho que eventualmente hará unos ajustes en todos sus servicios, lo cual representa un aumento en el valor de sus consolas, la tarifa de Xbox Game Pass y posiblemente en algunos de sus títulos exclusivos.

Además del aumento de precios de PlayStation en Steam, la marca japonesa ha hecho otros movimientos para tener una ventaja competitiva ante sus rivales. En el marco de esa iniciativa, PlayStation Studios ha incoporporado a Firewalk Studios a su equipo de trabajo y gracias a ese movimiento la marca podrá contar con la experiencia de los creadores de exitosos títulos.

Sony Interactive Etertainment (SIE) ha llegado a un acuerdo con ProbablyMonsters para incorporar Firewalk Studios, formado por veteranos de franquicias como Destiny, a PlayStation Studios, donde continuará trabajando en juegos AAA.

PS5 o PlayStation 5. - Foto: EUROPA PRESS

Firewalk se une a Bungie y Haven Interactive Studios para definir la nueva generación de experiencias para los jugadores de PlayStation, siendo el estudio número 20 en incorporarse a PlayStation Studios.

El estudio tiene su sede en Bellevue (Washington, EEUU), y fue fundado en 2018 por el actual presidente de Bungie, Harold Ryan, como parte de ProbablyMonsters, un estudio desarrollador de juegos AAA independiente. Lo lideran Tony Hsu, antiguo responsable y vicepresidente senior de Destiny en Activision, y Ryan Ellis, anterior director creativo en Bungie.

Desde Sony destacan que Firewalk está compuesto por desarrolladores de alto nivel con experiencia en videojuegos multijugador de gran éxito. Actualmente, está desarrollando un nuevo y original videojuego AAA multijugador para PlayStation 5 (PS5) y PC.

El director de PlayStation Studios, Hermen Hulst, ha subrayado “el enfoque innovador de Firewalk en narrativa y su compromiso con el juego de alta calidad”, mientras que Tony Hsu ha agradecido el apoyo de SIE y alabado “el increíble poder creativo del ecosistema de PlayStation Studios”. “Este próximo y emocionante paso nos ayudará a transformar esa visión en una realidad”, afirma.