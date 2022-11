Marvel Midnight Suns: el juego del 2022 elogiado por la crítica

Marvel Midnight Suns es uno de esos juegos que es fácil dejar pasar del radar, pues los últimos meses han estado llenos de lanzamientos de interés para los amantes de los videosjuegos . Sin embargo, vale la pena hablar de este juego que reúne a los héroes más poderosos y es creación del mismo equipo responsable de Xcom. A continuación los cinco puntos más relevantes de este lanzamiento y las opiniones que ha dejado en la crítica.

Los cinco puntos clave de Marvel Midnight Suns

Su historia no tiene mucha relación con los cómics, con una trama sobrenatural que diferencia al juego de otros títulos similares de Marvel.

Su sistema de combates (que combina elementos de juegos de cartas) funciona de maravilla y es adictivo a más no poder.

El sistema de misiones funciona, pero hay algunas que extienden su bienvenida. En especial cuando requieren algún personaje de manera obligatoria dentro del equipo.

El elenco de héroes disponible es asombroso. Esto viene acompañado de buen diálogo.

La variedad de estilo de juego está allí. Cada jugador puede definir si escoger un equipo por la manera en la que interactúan sus habilidades o incluso cómo interactúan entre ellos a través del diálogo.

¿Qué está diciendo la crítica de Marvel Midnight Suns?

Video Games Chronicle le ha dado una puntación de 5/5 y esta es la reseña que dan al respecto: “Marvel’s Midnight Suns combina un juego de estrategia adictivo y profundo con un elenco de personajes que hacen que los momentos fuera de la acción sean tan ricos y agradables como los que están en ella. Una larga campaña repleta de misiones que cumplir y relaciones que entablar con los héroes más poderosos de la Tierra hacen de Marvel’s Midnights Suns un clásico de la estrategia moderna y una de las mayores sorpresas de 2022″.

IGN le ha dado una puntación de 8/10 y esta es la reseña que dan al respecto: “Su innovador sistema de combate de héroes por turnos tarda un poco en ponerse en marcha, pero una vez que lo hace, hace un excelente uso de la mecánica del juego de cartas para mantener las batallas frescas, en evolución e impredecibles en el transcurso de una campaña de duración épica. Construir amistades intensas con superhéroes famosos de Marvel que hemos visto en cómics, películas y juegos durante décadas tiende a sentirse forzado y extraño, pero aprender todas sus historias de fondo y conflictos con compañeros de equipo puede ser intrigante, y el hecho de que casi todo lo que haces fuera de combate te hace más poderoso en la próxima pelea significa que todo tiende a valer la pena”.

PC Gamer le ha dado una puntación de 88/100 y esta es la reseña que dan al respecto: “El equipo detrás de XCOM me ha dado mi próximo objetivo de misión. No es destruir alienígenas, extraer un VIP de una zona caliente o abordar un OVNI estrellado. En cambio, voy a ver una película con un amigo en Marvel’s Midnight Suns. Un western, si la figura de Eastwood-esque que parpadea en el televisor es algo por lo que pasar, aunque los detalles de la trama de la película resultan no ser importantes”.

Destructoroid le ha dado una puntación 7.5/10 y esta es la reseña que dan al respecto: “En varios aspectos, Midnight Suns refleja las tendencias de las películas de MCU más entretenidas. No es lo que esperaba, en el buen sentido. Es increíblemente fácil de recomendar a cualquier fanático de Marvel, y es lo suficientemente simple como para aprender y jugar para los recién llegados a los juegos de estrategia. Aunque los puntos altos no son tan altos como algunos de los trabajos anteriores de Firaxis, aquellos de ustedes que se aferran a la construcción de relaciones, las redes sociales y los momentos tontos encontrarán mucha alegría aquí”.

Gamespot le ha dado una puntación de 8/10 y esta es la reseña que dan al respecto: “Hay mucho que amar de Marvel Midnight Suns. El combate ofrece una experiencia táctica gratificante, con un sistema de cartas de construcción de mazos que asegura que la aleatoriedad desafía al jugador, no lo frustra. Además, la variedad de misiones y el elenco de diversos personajes jugables mantienen el combate fresco durante docenas de horas. Pero lo que más disfruté fueron los elementos de juego de rol y darle al Cazador la oportunidad de conectarse con los miembros de los Midnight Suns y los Vengadores, forjando amistades que resultaron en habilidades poderosas que puede llevar al lado de combate del juego”.