Suscribirse

Tecnología

Meta contempla lanzar sus próximas gafas inteligentes con pantalla a un precio más económico

La compañía realizará el lanzamiento en septiembre, según reportes de prensa.

Redacción Tecnología
21 de agosto de 2025, 12:08 a. m.
Nikila Srinivasan, responsable de mensajería empresarial en Meta, afirmó que las nuevas herramientas no alterarán la privacidad de los mensajes o llamadas personales y que no se venderán ni compartirán números telefónicos con anunciantes.
La compañía realizará el lanzamiento en septiembre, según reportes de prensa. | Foto: Getty Images

Meta está preparando el lanzamiento de unas gafas inteligentes con pantalla que tendrán un precio más económico, que podría ser inferior a los 1.000 dólares.

Las primeras gafas con pantalla de Meta, conocidas internamente como Hypernova, se presentarán previsiblemente en el evento Meta Connect de septiembre, como ha anticipado el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, en su boletín ‘Power On’.

Estas gafas tendrán una pequeña pantalla alojada en la lente derecha que permitirá acceder a aplicaciones y notificaciones; una diferencia frente a las gafas que ha desarrollado con Ray-Ban y Oakley, que no tiene pantalla y son más tradicionales, aunque con cámara y altavoces y micrófonos para interactuar con el asistente Meta AI.

Contexto: Mark Zuckerberg inicia importante reclutamiento en Meta: quiere desarrollar una innovación tecnológica que cambiará todo

Hypernova tendrá un precio que rondará los 1.000 dólares, aunque según han compartido fuentes conocedoras de este asunto con Gurman, Meta podría reducirlo hasta los 800 dólares reduciendo el margen de beneficio. Este precio, sin embargo, sería para el modelo más básico, ya que se incrementaría con distintas personalizaciones y el uso de lentes graduadas.

Meta planea incluir un 'software' de reconocimiento facial en sus gafas inteligentes.
La compañía realizará el lanzamiento en septiembre, según reportes de prensa. | Foto: Meta

Con anterioridad, se supo que estas gafas estarán equipadas con procesador Qualcomm y se podrán controlar mediante botones táctiles en los laterales, además de mediante gestos con las manos.

Contexto: Meta advierte sobre fraudes en redes sociales: cuidado con las inversiones que suenan demasiado buenas para ser verdad

Apple

Apple, sin embargo, no parece estar tan centrada en el mercado de los visores. Según Gurman, Apple Vision Pro no ha sido el éxito que se esperaba debido a la falta de contenido y funciones que lo conviertan en un dispositivo indispensable para los consumidores.

En su hoja de ruta hay una versión actualizada de Vision Pro con un chip más potente, y no será hasta 2027 como pronto cuando llegue un nuevo modelo más económico y ligero.

Meta trabaja en el desarrollo de su reloj inteligente

Meta también está trabajando en el desarrollo de un reloj inteligente, en colaboración con el fabricante chino Huaquin, que se complementará con otros dispositivos de la compañía como las gafas inteligentes Ray-Ban Meta, y contará con tecnologías de realidad extendida (XR).

La compañía liderada por Mark Zuckerberg lleva tiempo trabajando en la idea de desarrollar un ‘smartwatch’ propio, tal y como se dio a conocer en el año 2021, cuando trascendió que planeaba lanzar un dispositivo similar al Apple Watch, que finalmente no llegó al mercado.

Ahora, el gigante tecnológico ha retomado los planes de lanzar su propio reloj inteligente, en este caso, en colaboración con el fabricante chino Huaquin, tal y como lo ha compartido el medio DigiTimes y ha recogido TechRadar.

El nuevo dispositivo apuesta por incluir tecnología de realidad extendida y también estará equipado con una cámara. Asimismo, el medio citado ha detallado que se prevé que funcione como complemento de otros dispositivos de Meta, como es el caso de las gafas inteligentes Ray-Ban Meta.

Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Presidente de la Corte Constitucional advierte que se están tomando decisiones “de manera valiente” frente “a los autoritarismos”

2. Ella es la bellísima hermana de Paola Jara y a esto se dedica

3. Alarma en EE. UU. por agua contaminada: riesgos ocultos que afectan a millones de mascotas

4. Jugador de Selección Colombia se va a Rusia: solo faltan “firmas y exámenes médicos”

5. Yina Calderón reaccionó al traslado de Epa Colombia a Carabineros; hizo urgente petición

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Metagafastecnología

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.