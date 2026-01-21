Tecnología

Netflix amplía su oferta de videojuegos en la nube: confirmó un simulador de fútbol FIFA para 2026

El aplicativo continuará ampliando su oferta y apostará por los juegos en la nube de cara a 2026.

Redacción Tecnología
21 de enero de 2026, 6:32 p. m.
Netflix seguirá apostando por los juegos en la nube en 2026 y ya ha confirmado un simulador de fútbol FIFA.
Netflix seguirá apostando por los juegos en la nube en 2026 y ya ha confirmado un simulador de fútbol FIFA. Foto: Montaje SEMANA (Europa Press / Getty Images)

Las plataformas de streaming se han consolidado como una de las principales formas de consumo de entretenimiento en la actualidad, al ofrecer acceso inmediato y bajo demanda a películas, series, documentales, música y transmisiones en vivo desde distintos dispositivos.

Una de las aplicaciones que continúa ampliando su oferta es Netflix que, está vez, seguirá apostando por los juegos en la nube para este 2026, tras incluir los party games en la experiencia para televisor, con la llegada de nuevos títulos entre los que se incluirá uno nuevo de fútbol FIFA.

Los videojuegos con una parte destacada del negocio de entretenimiento de Netflix, que ofrece dentro de su suscripción, con opciones para jugar en distintos tipos de dispositivos, especialmente tras el salto al televisor.

Imagen promocional de Netflix Juegos en varias plataformas disponibles.
Imagen promocional de Netflix Juegos en varias plataformas disponibles. Foto: Europa Press

El pasado mes de noviembre introdujo los party games, la versión digital de los juegos de mesa, para jugar en el televisor de forma grupal con amigos y familia utilizando un smartphone como mando.

Estos juegos, entre los que se encuentran Boggle, Pictionary, Lego Party y Tetris, están disponibles “para aproximadamente un tercio” de sus miembros. Fue tal el recibimiento por parte de los gamers que, luego de registrar unos “primeros resultados alentadores”, Netflix pretende ampliar el catálogo de juegos en la nube en 2026.

La plataforma de streaming sumará un título de fútbol a su catálogo como parte de su apuesta por los videojuegos.
Un nuevo videojuego de FIFA llegará antes del Mundial 2026 con una propuesta pensada para todo tipo de jugadores. Foto: X - @netflix

Esta intención fue compartida en la llamada a accionistas con motivo de los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025. Uno de los títulos y confirmados es un “renovado juego de simulación de fútbol FIFA”.

Esta noticia llega después de que en verano decidiera estructurar su oferta y eliminar más de 20 títulos móviles, entre los que se se encontraban Hades, LEGO Legacy y la saga de Monument Valley, lo que supuso casi el 20% de su catálogo. El objetivo era centrarse en los géneros que puedan funcionar bien.

*Con información de Europa Press.

Netflix seguirá apostando por los juegos en la nube en 2026 y ya ha confirmado un simulador de fútbol FIFA.

