- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Es normal que las productoras muestren sus shows y películas a audiencias antes de exhibirlas para medir su posible popularidad o hacer ajustes. En el caso de Netflix, el servicio de streaming lanzó el año pasado un programa llamado el Preview Club en el que permite a ciertos suscriptores ver sus producciones antes de que lleguen a la plataforma.

Ahora, y según reporta The Wall Street Journal, Netflix planea expandir su Preview Club al mundo y, de paso, agregar una decena de miles de usuarios a su sistema de muestras. De acuerdo con el artículo, la plataforma planea ampliar el número de suscriptores dentro de este ‘club’ a 10.000.

Por ahora no hay detalles de en qué países Netflix planea probar esta nueva versión o si los usuarios tienen alguna manera de aplicar en lugares como Colombia. Se planea que esta expansión ocurra a inicios de 2023, por lo que seguramente conoceremos más detalles en ese momento.

Se entiende por qué Netflix está interesado en apostar por ampliar este programa. De acuerdo con la plataforma su Preview Club ya ha apoyado al servicio en el lanzamiento de algunos de los productos más populares en la plataforma como fue la película ‘No Mires Arriba’ (Don’t Look Up) que fue modificada para hacer más énfasis en su comedia negra. Los espectadores también tuvieron la posibilidad de ver el nuevo show de The Sandman, que es otra de las grandes victorias en contenido en 2022, con los miembros de producción coincidiendo que la retroalimentación de los espectadores terminó por verse reflejada en cambios al show.

Lo más seguro es que ahora Netflix tenga la intención de realizar este mismo tipo de pruebas con las producciones que no son de habla inglesa. Tiene sentido, considerando que muchos de sus shows y películas más populares en años recientes no son producidos en los Estados Unidos. Están, por ejemplo, la serie española de la Casa de Papel, el drama alemán Dark o incluso su mejor estreno en toda la historia: El Juego del Calamar.

Netflix sin duda está prestando más atención a lo que buscan sus espectadores. En su momento la plataforma de streaming se hizo famosa por utilizar datos de analítica al momento de crear sus shows o decidir qué proyectos empezar (House of Cards, por ejemplo, se concibió con este proceso). Pero ahora que la oferta es más variada, el servicio de streaming debe ser mucho más selecto con las producciones a las que está apostando. Es un mal que se ha hecho más evidente conforme la plataforma ha incrementado su cantidad de shows cancelados, al evaluar el éxito de los mismos frente a los costos.

Por desgracia, este último punto es que le ha costado a Netflix muchos de sus usuarios. Aunque el servicio de streaming ganó fama por ofrecer libertad a sus creadores, los años recientes también han demostrado que la plataforma no teme cancelar proyectos si no cumplen con alguna meta invisible que es imposible de saber gracias a la manera en la que hoy el servicio comparte información sobre su audiencia.