Nintendo en problemas por cancelación de torneo de Super Smash

Smash World Tour anunció la cancelación del torneo debido a que Nintendo no otorgó una licencia.

Smash World Tour (SWT), uno de las organizaciones de torneos de Smash más importantes, informó de la cancelación de su torneo final de 2022 y del tour de torneo de 2023. ¿Cuál era la razón? Nintendo no otorgó una licencia a la SWT para poder organizar eventos de Super Smash Bros.

¿Se necesita una licencia para organizar eventos de Super Smash?

Este siempre ha sido un tema complicado. En teoría estos torneos necesitan la autorización de Nintendo para poder utilizar sus juegos. Pero se ha tratado de una entrega de licencias que nunca ha tenido algún reglamento o normas oficiales.

La cosa cambió este año cuando Nintendo anunció que había otorgado una licencia oficial a Panda Global, otro organizador de eventos de este tipo, para torneos en 2023. Esto significa dos cosas: que los nuevos organizadores en teoría ahora necesitaban solicitar estas licencias, pero que la misma no era exclusiva para Panda. Es decir, que otros organizadores podrían ejecutar estos torneos.

Ahora SWT asegura dos cosas graves: que Nintendo negó su solicitud de una licencia para continuar realizando torneos y que, además, les negó la oportunidad de seguir operando sin violar su propiedad intelectual.

¿Por qué se canceló el torneo?

Nintendo no ha entregado mayores detalles el origen de su decisión. Sin embargo, muchos aseguran que el motivo está precisamente en su alianza con Panda Global.

De hecho, SWT ha dicho que el motivo principal está en esta relación argumentando que, antes de que Nintendo negara su solicitud de una licencia, representantes de Panda habían dicho a aliados potenciales que el torneo sería cerrado, conociendo información antes que ellos o creando la idea de una licencia exclusiva.

¿Qué ha respondido Nintendo?

Nintendo emitió esta semana un comunicado respondiendo a las acusaciones. El Publisher, un desarrollador, asegura que su relación con Panda Global no tuvo peso en la determinación y que la decisión fue tomada por ‘ciertas consideraciones’ que la compañía nunca menciona en detalle. También aseguró que le dio una salida a SWT y les había permitido el realizar el torneo final de 2022 para evitar la cancelación del evento.

¿Cuál es la respuesta de la comunidad?

Como siempre: decepción y molestia. La actitud de Nintendo no es nueva y se expande a otras IP que posee. Pero en el caso de Smash la historia de torneos siendo cancelados por no contar con el visto bueno de Nintendo es larga.

Video Game Boot Camp, otro organizador importante, ha expresado no solo su molestia con el evento más reciente, sino además las dudas sobre el mismo escenario competitivo a futuro de Smash. “Por el momento, nuestro futuro es incierto con respecto a la ejecución de torneos importantes, pero a partir de ahora, según nuestras comunicaciones recientes con Nintendo, nos estaríamos poniendo en mayor riesgo si continuamos con nuestros planes actuales. Tenemos la esperanza de que esto no signifique que no realizaremos eventos importantes en 2023, solo que nuestro futuro es actualmente incierto”, concluyó Video Game Boot Camp.