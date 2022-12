No más ‘pornovenganza’: TikTok, Blumblem, Facebook e Instagram enfrentan el flagelo

Con el fin de evitar que imágenes íntimas sean publicadas para perjudicar a los ciudadanos, TikTok y Blumblem se unen a la iniciativa de StopNCll.org, para proteger a los ciudadanos y condenar la ‘pornovenganza’ .

StopNCII.org ha ayudado a más de 12 mil personas tras casi un año de servicio. Esta web ha evitado que imágenes y videos íntimos se compartan en línea sin consentimiento.

Pero esta iniciativa no tendría éxito sin el apoyo de las redes sociales. Ahora, según la organización Seguridad y Protección en Línea, TikTok y Bumble Inc. se han unido a Facebook e Instagram como socios industriales de StopNCII.org, precisamente para evitar que se compartan imágenes íntimas no consentidas en línea.

La web ha representado un cambio significativo en la forma en que los adultos pueden protegerse contra el abuso de imágenes íntimas. StopNCII.org empodera a los adultos para que tomen medidas de protección mientras se le quita el control a los perpetradores de abuso de imagen íntima.

¿Cómo funciona?

StopNCII.org utiliza la primera tecnología de hash en dispositivos del mundo. Las personas que son amenazadas con divulgación de sus imágenes íntimas pueden crear identificadores únicos de sus imágenes (también conocidos como “hashes” o huellas dactilares digitales).

Solo se comparten hashes, no la imagen (o video) original. Estos aseguran que las imágenes (o videos) nunca salgan de su dispositivo. Cuando se abre un caso, los hashes se presentan como una cadena de letras y números, en lugar de la imagen en sí, para proteger la privacidad del usuario.

Los hashes se envían a StopNCII.org y luego se comparten con los socios participantes. Si se carga una imagen, coincide con el hash correspondiente y cumple con los requisitos de la política de socios, la plataforma participante enviará la imagen para su moderación. Si la foto cumple con los criterios de una imagen íntima, se eliminará y se bloqueará para que no se comparta más en todas las plataformas asociadas.

StopNCII.org es una plataforma global gratuita con más de 70 ONGs (Organización No Gubernamental) asociadas que ya ha creado más de 40.000 hashes. El abuso de imágenes íntimas, también conocido comúnmente como “pornografía de venganza”, es una preocupación mundial creciente.

Ley en Colombia

El exsenador Richard Aguilar del partido Cambio Radical radicó en 2019 el proyecto de Ley 154 de 2019, con el fin de que se sancionará la violencia sexual cibernética como delito autónomo especificando las características de la conducta ‘pornovenganza’ como elemento normativo y subjetivo, y este fuera adicionado al código penal bajo el artículo 194A.

Así mismo, en dicho proyecto de ley se pretendía adicionar un numeral al artículo 114 de la Ley 906 de 2004 con el fin de coadyuvar a la eliminación de la información, producto de la vulneración de los bienes jurídicos. Actualmente dicho proyecto de ley se encuentra archivado con fundamento en los artículos 190 de la Ley 5 y 162 de la Constitución Política.

“Quien comparta material íntimo: videos, fotos, documentos, sin consentimiento de la persona afectada, será castigado con prisión de 5 a 8 años y con multas de 10 a 15 SMLMV. La pena se agravaría cuando la conducta sea cometida en contra de una mujer”, explicaba el exsenador en 2019.