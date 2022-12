“No somos anti deportes, estamos a favor de las ganancias”: CEO de Netflix

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Ted Sarandos respondió a la pregunta de por qué su plataforma no transmite eventos deportivos.

Con la fiebre por la Copa del Mundo es claro que los deportes atraen una audiencia importante. Al menos es la razón por la que, con seguridad, alguien que conoces invierte en servicios como Winsports o mantiene activa la suscripción a DirecTV. Sin embargo Netflix, pese a ser durante mucho tiempo el rey del streaming, jamás se ha interesado en transmitir una Eurocopa o las finales de NBA.

Ted Sarandos, CO-CEO y CO fundador de Netflix, respondió a la pregunta (vía Indiewire) de por qué Netflix no transmite deportes o está buscando estos acuerdos. Su respuesta fue bastante sencilla y directa: no han encontrado la manera de hacer rentable el streaming de grandes deportes.

Sarandos dijo que la manera en la que se manejan estas licencias hace que estos productos estén pensados para televisión, pero que sean demasiadas costosas para los servicios de streaming. “No somos anti deportes, estamos a favor de las ganancias”, manifestó Sarandos. “Todavía tenemos que descubrir cómo hacerlo. Estoy muy seguro de que podemos crecer el doble sin los deportes, y más allá de eso, tal vez tengamos que averiguarlo, y en ese punto tal vez la economía cambie o tengamos la escala para resolverlo”, añadió.

Netflix siempre ha tenido esta relación extraña con la manera en la que se produce la televisión. Una buena razón es que una parte importante de los éxitos de la plataforma han crecido sin la necesidad de utilizar estrategias tradicionales. El Juego del Calamar, por ejemplo, se convirtió en una de sus más importantes y exitosas a pesar de que la plataforma no realizó ninguna campaña masiva. Por supuesto, esto se trató más de una casualidad y del impacto de las redes que de la manera en la que Netflix produce o publicita sus productos. Pero el resultado final es que Netflix no necesita de estas licencias para atraer a la audiencia o al menos competir con otros servicios.

Netflix, de manera interesante, tampoco ha ingresado al segmento de las producciones en vivo. Esto resulta interesante, considerando que uno de los productos por los que precisamente siempre ha apostado el servicio son producciones de comedia. Lo lógico sería que Netflix tuviera algún tipo de opción especial que permitiera a sus usuarios el poder ver estos eventos. Sarandos respondió que en realidad Netflix ha contado con la tecnología por años. Pero que, de nuevo, no es de su interés en estos momentos perseguir este tipo de producciones.